Muškost bez tereta: Zašto današnji muškarci odbijaju da budu neprobojni!

Snaga više nije u ćutanju – već u sposobnosti da ostaneš i razgovaraš.

Generacijama je muškarcima servirana ista poruka: ne pokazuj slabost, ne plači, ne pričaj previše o onome što te boli. Ideal je bio stabilan, tih i izdržljiv muškarac koji sve nosi na svojim leđima. Problem je što je taj model podrazumevao potiskivanje emocija, a potisnute emocije nikada ne nestaju – samo promene oblik. Izlaze kroz bes, povlačenje, rad bez predaha ili tišinu koja razara odnose.

Danas sve više muškaraca odbija da živi po tom pravilu. Ne žele da budu neprobojni, jer znaju koliko ta uloga košta. Otvoren razgovor o anksioznosti, pritisku na poslu, strahu od neuspeha ili osećaju nedovoljnosti više nije rezervisan za zatvorene krugove. Terapija polako prestaje da bude tabu, a briga o mentalnom zdravlju postaje pitanje odgovornosti, ne slabosti. To je suštinska promena – ne u estetici muškosti, već u njenoj strukturi.

Psiholozi godinama upozoravaju da je emocionalna pismenost ključ stabilnih odnosa. Muškarac koji ume da imenuje ono što oseća, ređe poseže za agresijom ili potpunim povlačenjem. Umesto da konflikt doživi kao napad na ego, on ga vidi kao prostor za rešavanje problema. Sposobnost da ostane u razgovoru, čak i kada je neprijatan, danas postaje nova definicija snage.

Naravno, tranzicija nije laka. Stari obrasci i dalje šapuću da „pravi muškarci ćute“. Mnogi se i dalje bore sa osećajem krivice kada pokažu ranjivost, kao da time gube autoritet. Ali razlika je u tome što se sada o tome govori. Društvene mreže, podkasti, javne ličnosti i sportisti sve češće otvoreno pričaju o mentalnom zdravlju, rušeći mit da uspeh i emotivna zatvorenost moraju da idu zajedno.

Muškost bez tereta ne znači odustajanje od odgovornosti, već oslobađanje od nepotrebnog pritiska. Ne znači slabost, već zrelost. Kada muškarac sebi dozvoli da kaže „teško mi je“ ili „plašim se“, on ne gubi snagu – on je redefiniše. A u toj redefiniciji dobijaju svi: partnerke, deca, prijatelji i, na kraju, on sam.

Autor: S.Paunović