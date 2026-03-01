Svi misle da je stidljiv, a on je najveći PRELJUBNIK Zodijaka

Mnogi misle da je stidljiv, nežan, emocionalan. Možda se iznenadite.

Prema anketama najveći preljubnik horoskopa je Rak.

U ovom horoskopskom znaku su rođeni prevaranti. Oni ne mogu da ostanu verni jednoj osobi ni da im život zavisi od toga. Otkrijte ko je najveći preljubnik horoskopa.

Nedavno je napravljena anketa s ciljem da otkrije ko je najneverniji horoskopski znak, a rezultat bi mogao da vas iznenadi…

Jarac, Bik, Vodolija, Lav? Oni su najsumnjiviji, ali to ne znači i da su nužno i skloni neverstvu. Možda su to ipak Blizanci, dualni horoskopski znak koji ima dva lica. Ono drugo voli da potraži zabavu sa strane kad mu se učini da je veza postala monotona?

Kome pripada prvo mesto?

Prvo mesto u varanju pripada nežnim, stidljivim i romantičnim – Rakovima.

Naime u anketi koju je sproveo jedan časopsi za astrologiju, 37% čitateljki je otkrilo da su ih prevarili muškarci rođeni u ovom horoskopskom znaku.

Nažalost, lista varalica se tu ne završava. Tek neznatno manje žena, njih 36%, požalilo se da ih je prevario Ovan,. Ovan je takođe u stalnoj potrazi za večnom i idealnom ljubavlju. Izgleda da im pronalaženje gospođice Savršene ne ide baš lako, ili je, pak, konkurencija žestoka.

Oko 35% učesnica ankete imalo je problem sa muškarcima rođenim u znaku Strelca, za koje je varanje jedini siguran način za borbu protiv dosade. Izgleda da se ove žene nisu pokazale dobrim u ulozi idealne „otresite devojke“, koja se ponaša kao običan momak – bez kukanja, plača, žalbi i postavljanja pitanja. A takvih je malo.

Najveći preljubnik je Rak, ali sledeći na listi izdajnika je Vodolija, sa takođe više od 30% glasova. On vara bez problema i razmišljanja, jer mu fizička intimnost mnogo manje znači od emocionalne. Ostaje pitanje koliko je njegova voljena spremna da prihvati takvu filozofiju.

S druge strane, „repatima“ i „rogatima“ možete verovati. Eto, ima i dobrih vesti – identifikovali smo i one koji nisu skloni aferama i ne smatraju da je „vernost za muškarca isto što i kavez za tigra“.

Ko su oni koji se ne plaše da budu pripitomljeni?

Verovali ili ne, 45% čitateljki tvrdi da ih muškarci u znaku Škorpije nikada nisu prevarili, 46% isto kaže za Lava, a Jarac se pokazao kao najverniji – skoro polovina, 49% učesnica ove astro ankete, nisu imale nikakvih problema u vezi s njim.

Autor: S.M.