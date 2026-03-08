Kako menstrualni ciklus menja s*ksualnu želju – nauka otkriva istinu!

Od promene raspoloženja do vrhunca seksualne želje – hormoni igraju ključnu ulogu u intimnom životu žena.

Većina žena primećuje da njihova seksualna želja i raspoloženje nisu uvek isti tokom meseca. Neki dani su ispunjeni većom energijom i potrebom za bliskošću, dok su drugi obeleženi umorom, iritacijom ili smanjenim interesovanjem za seks. I dok su ovi osećaji decenijama smatrani “prirodnim raspoloženjima”, nova istraživanja pokazuju da hormoni zaista oblikuju ovu dinamiku.

Tokom folikularne faze, neposredno nakon menstruacije, nivo estrogena raste, što kod mnogih žena dovodi do povećane energije i jače seksualne želje. U vreme ovulacije, kada je plodnost na vrhuncu, mnoge žene primećuju pojačanu privlačnost prema partneru – naučnici ovu fazu povezuju sa biološkim signalima tela koji aktiviraju seksualnu motivaciju.

S druge strane, lutealna faza, period nakon ovulacije i pre sledeće menstruacije, često donosi niži nivo estrogena i povećanje progesterona. Ovo može doprineti umoru, promenama raspoloženja i smanjenju želje za intimnošću. Tek razumevanje ovih hormonskih promena pomaže ženama da bolje poznaju svoje telo i seksualne potrebe.

Ova saznanja nisu samo zanimljivost – mogu biti i praktična. Razumevanje ciklusa može unaprediti komunikaciju u vezi, olakšati planiranje intimnih trenutaka i pomoći ženama da više uživaju u sopstvenom seksualnom životu, prilagođavajući aktivnosti i očekivanja svojim fiziološkim ritmovima.

Konačno, nauka nas podseća da seksualna želja nije statična – ona je živa, promenljiva i potpuno povezana sa ciklusom koji je prirodan i jedinstven za svaku ženu.

Autor: S.Paunović