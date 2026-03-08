Mitovi o s*ksu koje još uvek verujemo – i šta nauka zapravo kaže!

Od “sve žene žele isto” do “odnos mora da traje dugo” – razotkrivanje zabluda može unaprediti zadovoljstvo i kod žena i kod muškaraca.

Seksualno zadovoljstvo je tema puna zabluda i mitova koji opstaju decenijama. Jedan od najraširenijih je da sve žene žele isto ili da postoji univerzalni recept za uživanje u intimnosti. Istina je daleko složenija: svaka osoba je jedinstvena, a ono što podiže seksualno zadovoljstvo može se razlikovati od osobe do osobe – ponekad čak i u različitim fazama života.

Još jedan čest mit je vezan za trajanje orgazma. Mnogi veruju da odnos koji dugo traje znači bolji seks, ali nauka pokazuje da kvaliteta ne zavisi od trajanja. Kratki, ali intenzivni trenuci mogu biti jednako, pa čak i više, zadovoljavajući od dužih, i ključ leži u međusobnoj povezanosti i komunikaciji sa partnerom.

Mitovi često utiču i na samopouzdanje. Na primer, žene koje veruju da moraju da postignu orgazam svaki put često osećaju pritisak, dok muškarci koji misle da moraju da budu stalno spremni doživljavaju stres. Razumevanje da su želje i iskustva različita oslobađa pritisak i omogućava bolju intimnu povezanost.

Razbijanje ovih mitova nije samo zanimljiva teorija – to je praktičan alat. Otvoreni razgovori sa partnerom, eksperimentisanje i prihvatanje svojih i tuđih granica omogućavaju zdraviju i ispunjeniju seksualnost, bez nepotrebnog stresa i poređenja sa tuđim iskustvima.

Na kraju, seks nije formula, a zadovoljstvo nije univerzalno. Najvažnije je da se naučimo slušati svoje telo i partnera, prepoznajemo svoje potrebe i uživamo u intimnosti na svoj jedinstveni način.

Autor: S.Paunović