Orgazam kao lek: Kako s*ks može da poboljša imunitet, smanji stres i pomogne za bolji san!

Foto: Pixabay.com

Nije samo zadovoljstvo u pitanju – nauka dokazuje da redovan seks pozitivno utiče na telo i psihu.

Seks često posmatramo prvenstveno kroz prizmu užitka, strasti i intimnosti, ali istraživanja pokazuju da telo od njega dobija mnogo više. Redovan seksualni život može poboljšati raspoloženje, smanjiti nivo stresa, pa čak i ojačati imunitet – stvara lekovite efekte koji pozitivno utiču na zdravlje.

Naučnici su otkrili da tokom orgazma telo oslobađa hormone poput oksitocina i endorfina, koji pomažu u smanjenju stresa i anksioznosti. Pored toga, seksualna aktivnost poboljšava cirkulaciju, snižava krvni pritisak i može doprineti boljem snu – idealno za one koji žele da se odmore i regenerišu bez lekova.

Još jedan iznenađujući efekat seksa tiče se imunog sistema. Studije su pokazale da osobe koje redovno vode seksualni život imaju povišene nivoe imunoglobulina A (IgA), proteina koji pomaže telu da se brani od infekcija. Dakle, seks može biti jednostavan, prijatan način da telo postane otpornije na prehlade i virusne infekcije.

Foto: Pixabay.com

Iako nije čarobni lek i ne može zameniti zdrav stil života, seks se pokazuje kao moćan saveznik za fizičko i mentalno zdravlje. Kombinacija zadovoljstva, povezanosti sa partnerom i oslobađanja hormona čini ga jedinstvenim prirodnim podsticajem za telo i um. 

