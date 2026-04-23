S*ks i ego: Kada intimnost postane alat kontrole u vezi!

Iza privlačnosti ponekad se krije potreba za moći — i obrazac koji može ozbiljno narušiti bliskost između partnera.

Intimnost bi u vezi trebalo da bude prostor povezanosti, poverenja i bliskosti, ali u nekim odnosima ona postaje nešto sasvim drugo — način da se potvrdi moć, kontrola ili superiornost nad partnerom. Tada seks prestaje da bude izraz emocije, a postaje sredstvo za jačanje ega.

U takvim dinamikama, jedan partner može nesvesno ili svesno koristiti intimnost kao nagradu ili kaznu. Bliskost se tada ne dešava iz obostrane želje i povezanosti, već se dozira u zavisnosti od ponašanja druge strane. Time se stvara neravnoteža u odnosu, gde intimnost više nije slobodan izbor, već oblik kontrole.

Psihološki gledano, ovakvo ponašanje često potiče iz nesigurnosti. Osoba koja ima potrebu da dominira u intimnim odnosima neretko kroz to pokušava da prikrije sopstveni strah od odbacivanja ili gubitka kontrole. Umesto otvorene komunikacije, bira se moć kroz distancu ili selektivnu bliskost.

Sa druge strane, partner koji je u takvom odnosu često počinje da se prilagođava, gubeći sopstvene granice i potrebe. Vremenom se može javiti osećaj nesigurnosti, konfuzije i emotivne zavisnosti, jer se intimnost doživljava kao nešto što treba zaslužiti, a ne kao prirodan deo veze.

Zdrava veza podrazumeva suprotan model — gde intimnost nije instrument moći, već rezultat međusobnog poverenja i slobode. Kada ego počne da upravlja bliskošću, odnos se udaljava od ravnoteže i ulazi u prostor gde dominacija zamenjuje povezanost. A upravo tu prestaje prava emotivna bliskost.

Autor: S.Paunović