S*ks bez prisutnosti: Kada je telo tu, ali misli su potpuno odsutne!

U vremenu konstantnog stresa i distrakcija, fizička bliskost sve češće postaje mehanička — bez stvarne emocionalne povezanosti.

U savremenim odnosima, sve češće se pojavljuje fenomen koji se retko imenuje, ali ga mnogi prepoznaju — fizička intimnost u kojoj je telo prisutno, ali je um potpuno odsutan. Naizgled, sve se dešava kako treba, ali unutrašnji doživljaj jedne ili obe strane nije u skladu sa onim što se odvija u realnosti.

Razlog za ovakvo stanje najčešće nije u nedostatku emocija, već u preopterećenosti svakodnevicom. Stres, umor, poslovne obaveze, konstantna dostupnost telefonu i mentalno prebacivanje sa jedne obaveze na drugu dovode do toga da ljudi teško ulaze u trenutak prisutnosti. Intimnost tada postaje još jedna aktivnost na listi, umesto iskustva koje povezuje.

U takvim situacijama, partneri mogu biti fizički bliski, ali emocionalno udaljeni. Nedostatak fokusa ne mora uvek biti vidljiv spolja, što dodatno otežava prepoznavanje problema. Često se stvara iluzija da je sve u redu, dok zapravo izostaje ono najvažnije — osećaj povezanosti i prisutnosti u trenutku.

Ono što dodatno komplikuje ovu dinamiku jeste činjenica da se odsutnost lako normalizuje. Kada se ponavlja, prestaje da se doživljava kao problem. Tako intimnost polako gubi svoju dubinu i postaje rutina, bez stvarne razmene energije i pažnje između partnera.

Zdrava bliskost ne podrazumeva samo fizičku prisutnost, već i mentalno i emocionalno učešće. Kada jedan od tih elemenata izostane, odnos može početi da se prazni, iako spolja deluje funkcionalno. Upravo zato, prisutnost u trenutku postaje jedan od najvažnijih, ali i najzanemarenijih aspekata savremenih veza.

Autor: S.Paunović