Nevidljiva treća osoba u vezi: Kada posao, telefon i stres postanu veći rival od partnera

U savremenim odnosima pažnju sve češće ne krade druga osoba, već sve ono što partnera psihički udaljava od bliskosti.

U modernim vezama sve ređe se javlja klasičan problem „treće osobe“, a sve češće nešto mnogo suptilnije — nevidljiva prisutnost svakodnevice koja polako ulazi između partnera. To nisu ljudi, već obaveze, ekrani, notifikacije, posao i konstantan osećaj umora koji ostavlja malo prostora za pravu bliskost.

Telefon je postao jedan od najčešćih prekidača intimnosti. Čak i kada partneri fizički provode vreme zajedno, pažnja je često podeljena između razgovora, poruka, društvenih mreža i poslovnih obaveza. Tako se stvara osećaj da je neko stalno tu, ali nikada u potpunosti prisutan.

Posao i stres dodatno pojačavaju ovu dinamiku. Kada se mentalno opterećenje prenese u privatni život, partner postaje osoba pored koje se odmaramo, ali ne i osoba sa kojom se povezujemo. U takvom okruženju, intimnost lako postaje poslednja stavka dana — ili se potpuno gubi u umoru i distrakcijama.

Ono što ovaj problem čini posebno opasnim jeste to što se ne prepoznaje odmah. Nema konkretne krivice ni jasnog konflikta, pa se udaljavanje dešava postepeno i neprimetno. Partneri često tek kasnije shvate da su u istoj prostoriji, ali u potpuno različitim svetovima.

Zdrava veza ne traži savršene okolnosti, već svesnu odluku da se pažnja vrati jedno drugom. Jer kada telefon, posao i stres postanu stalno prisutni učesnici odnosa, oni vremenom mogu postati jači rival od bilo koje stvarne osobe — i to bez ijedne izgovorene reči.

Autor: S.Paunović