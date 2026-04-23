AKTUELNO

Lifestyle

Godinu dana zajedno: Ovo su stvari koje više NE SMEŠ da tolerišeš!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Posle 12 meseci veze pravila se menjaju – ono što si nekad pravdala sada postaje ozbiljan signal za uzbunu.

Posle godinu dana veze, odnos više nije u fazi idealizacije i početnog uzbuđenja – tada počinje prava slika partnera i dinamike među vama. Ono što je na početku delovalo simpatično, spontano ili prolazno, sada dobija težinu i postaje obrazac ponašanja. Upravo zato, ovo je trenutak kada moraš jasno da razdvojiš šta je prihvatljivo, a šta više nije.

Na samom početku veze mnogi su skloni da ignorišu sitne crvene zastavice – kašnjenja, neodgovaranje na poruke, nejasne planove ili povremeni nedostatak poštovanja. Međutim, ako se takve stvari nastave i posle godinu dana, više ne govorimo o fazi prilagođavanja, već o nedostatku truda i ozbiljnosti. Partner koji te zaista želi u svom životu pokazuje to dosledno, ne povremeno.

Takođe, nakon godinu dana očekuje se i veći nivo emocionalne dostupnosti. Ako i dalje izbegava ozbiljne razgovore, planove za budućnost ili jasno definisanje odnosa, to može biti znak da stojiš na mestu dok vreme prolazi. Stabilna veza podrazumeva otvorenu komunikaciju, a ne konstantno nagađanje šta druga strana misli ili oseća.

Još jedna stvar koja više ne bi trebalo da se toleriše jeste nedostatak poštovanja prema tvojim granicama. Bilo da je reč o vremenu, privatnosti ili ličnim vrednostima – posle godinu dana partner bi trebalo da te poznaje dovoljno dobro da zna gde su tvoje granice i da ih ne prelazi. Ako to i dalje radi, pitanje je da li te zaista sluša ili samo čeka priliku da bude po njegovom.

Važno je zapamtiti da kvalitetna veza posle godinu dana donosi osećaj sigurnosti, a ne konstantne sumnje. Ako se i dalje pitaš gde stojiš, da li si dovoljna ili da li će se nešto promeniti – možda je odgovor već tu. Ljubav ne bi trebalo da bude borba za minimum, već prostor u kojem se obe strane osećaju vredno, viđeno i stabilno.

Autor: S.Paunović

