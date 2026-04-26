AKTUELNO

Lifestyle

Igrice u krevetu: Kada strast prerasta u poverenje i gde je granica?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Vezivanje, dominacija i eksperimentisanje nisu samo trend — već pokazatelj dublje psihološke dinamike u vezi.

Igrice u krevetu, poput vezivanja ili uloga dominacije i prepuštanja, sve su češća tema u savremenim vezama. U okviru psihologije, ovakvo ponašanje se ne posmatra kao nešto neobično, već kao način istraživanja poverenja, kontrole i bliskosti između partnera. Ključna stvar nije sama radnja, već kontekst u kojem se ona dešava — uzajamni pristanak, sigurnost i komunikacija.

Vezivanje, kao jedan od najpoznatijih oblika intimne igre, često simbolizuje prepuštanje kontrole partneru. Za neke ljude to može značiti oslobađanje od svakodnevnog stresa i odgovornosti, dok za druge predstavlja način da izraze poverenje. U zdravim odnosima, ovakve prakse nisu znak slabosti ili dominacije u negativnom smislu, već oblik igre u kojem su granice jasno postavljene.

Pitanje koje se često postavlja jeste — kada je pravo vreme za ovakav korak? Ne postoji univerzalno pravilo, ali stručnjaci iz oblasti seksologija naglašavaju da je to trenutak kada oba partnera osećaju sigurnost i otvorenost da razgovaraju o svojim željama bez straha od osude. To može biti nakon nekoliko meseci veze, ali i kasnije — tempo određuje kvalitet odnosa, ne vreme.

Važno je da se sve odvija uz jasan dogovor. Postavljanje granica, korišćenje sigurnosnih reči i razumevanje šta kome prija čine osnovu ovakvih iskustava. Bez toga, igra može izgubiti svoju suštinu i postati neprijatna ili čak štetna. Upravo zato, poverenje mora prethoditi eksperimentisanju.

Igrice u krevetu nisu nužnost, niti merilo kvaliteta veze. One su samo jedan od načina da partneri prodube bliskost i unesu novinu u odnos. Kada postoji međusobno poštovanje i iskrena komunikacija, svaki novi nivo dolazi prirodno — bez pritiska i sa mnogo više uživanja.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#Seks

#igrice

#poverenje

