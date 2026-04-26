Ovo ih izluđuje više nego što priznaju: Tri stvari zbog kojih muškarci prave ljubomorne svene

Ljubomora je jedna od onih emocija o kojima se često govori, ali se retko otvoreno priznaje. Iako se u javnosti češće ističe da su žene te koje otvorenije pokazuju nesigurnost, muškarci ljubomoru uglavnom zadržavaju za sebe, krijući je iza ravnodušnog ili smirenog ponašanja.

Ipak, to ne znači da je ne osećaju. Naprotiv – kod mnogih muškaraca ljubomora se javlja tiho, ali snažno, i često je pokreću situacije koje na prvi pogled deluju potpuno bezazleno.

Muški prijatelji

Jedna od stvari koja kod mnogih muškaraca izaziva nelagodu jeste bliskost partnerke sa muškim prijateljima. Iako često tvrde da im to ne smeta, u praksi se može javiti osećaj nesigurnosti, posebno ako ne poznaju dobro te osobe.

Problem najčešće nije u poverenju u partnerku, već u poređenju i osećaju da bi neko drugi mogao da bude “konkurencija”, čak i kada realne osnove za to ne postoje.

Bivši partneri

Tema bivših veza gotovo uvek je osetljiva. Muškarcima može zasmetati čak i usputno pominjanje bivšeg partnera u pozitivnom kontekstu, jer to lako budi nesigurnost i poređenje.

Iako racionalno znaju da prošlost ne utiče na sadašnjost, emocije često rade suprotno, pa se u njima javlja potreba da “odbrane svoju poziciju” u vezi.

Pažnja na društvenim mrežama

Društvene mreže su još jedan neočekivan izvor ljubomore. Lajkovi, komentari i pažnja koju partnerka dobija od drugih mogu kod nekih muškaraca izazvati osećaj zapostavljenosti ili poređenja.

Iako to retko priznaju, deo njih može se zapitati da li su dovoljno primećeni, zanimljivi ili važni u odnosu na pažnju koju ona dobija onlajn.

Autor: Jovana Nerić