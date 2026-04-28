Metoda koja postaje viralna: Ovo je način da izbegnete pogrešne izbore u ljubavi

U savremenom svetu odnosa, gde se emocije razvijaju brzo, a izbori deluju beskonačno, lako je izgubiti osećaj za ono što zaista osećamo. U takvom okruženju sve češće se traže jednostavni načini da se sagleda sopstveni emotivni pravac i donesu jasnije odluke.

Jedan od pristupa koji je privukao pažnju javnosti jeste takozvano "pravilo 3-3-3", koje se često pominje i u analizama magazina Psychology Today. Njegova svrha nije da komplikuje odnose, već da podstakne introspekciju i pomogne da se emocije sagledaju bez žurbe i pritiska.

Početak dejtovanja i upoznavanje mogu da vas zavaraju

U ranoj fazi upoznavanja, prvi utisci mogu biti vrlo varljivi, dok se na drugom susretu često i dalje javlja određena doza zadrške. Tek oko trećeg viđanja počinje da se nazire realnija slika o tome kako se zaista osećamo u prisustvu druge osobe.

Tada se postavlja ključno pitanje koje ne traži velike odluke, već iskren odgovor na lični doživljaj. U tom trenutku važno je proceniti da li postoji prijatnost u kontaktu, da li se javlja prirodna povezanost i da li odnos ima potencijal da se dalje razvija ili ostaje na površnom nivou.

Realniji uvid nakon nekoliko nedelja

Kako vreme prolazi i kada se upoznavanje proširi na svakodnevne situacije, odnos počinje da dobija realnije konture. U tom periodu nestaje početna idealizacija i pojavljuju se obrasci ponašanja koji daju jasniju sliku kompatibilnosti.

Tada je važno obratiti pažnju na to da li se privlačnost zadržava, da li se vrednosti poklapaju i da li postoji unutrašnji osećaj nelagodnosti koji se ponavlja. U ovoj fazi intuicija postaje snažniji vodič nego početni utisak, pa joj je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Tri meseca je dovoljno da se pokaže istina

Nakon nekoliko meseci, početna uzbuđenost se prirodno smiruje i odnos ulazi u stabilniju fazu. Tada se partneri već poznaju u različitim okolnostima, uključujući i one koje nisu idealne ili opuštene.

U ovom trenutku postaje važno sagledati koliko postoji stvarna povezanost, da li komunikacija funkcioniše otvoreno i kako se rešavaju nesuglasice. Takođe, ključno je proceniti da li odnos donosi osećaj zadovoljstva ili sumnje u dugoročnom smislu.

Promena perspektive je najbitnija

Suština ovog pristupa nije u strogoj vremenskoj šemi, već u podsticanju iskrenog sagledavanja sopstvenih emocija. On služi kao podsetnik da je važno povremeno stati i proveriti sopstveni osećaj, umesto da se odluke donose impulsivno.

Na taj način, odnos se ne posmatra kao test, već kao proces u kojem je komunikacija ključna. Upravo ta svest pomaže da se izbegne predugo ostajanje u situacijama koje ne donose emocionalno ispunjenje.

Autor: Jovana Nerić