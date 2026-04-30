VOLE GRUBLJI S*KS – DA LI JE TO NORMALNO ILI SIGNAL ZA UZBUNU? Stručnjaci razdvajaju želju od problema

Granica između strasti i problema nije u intenzitetu, već u nameri, kontroli i pristanku.

Interesovanje za grublji ili intenzivniji seks mnogo je češće nego što se javno priznaje, i samo po sebi ne znači da sa osobom nešto nije u redu. U okviru seksologija, ovakve preferencije se posmatraju kao deo širokog spektra seksualnih interesovanja, koji variraju od osobe do osobe. Ključno pitanje nije šta neko voli, već kako se to izražava u odnosu sa partnerom.

Ako je grublji seks zasnovan na jasnom, entuzijastičnom pristanku obe strane, uz poverenje, komunikaciju i postavljene granice, stručnjaci ga smatraju potpuno legitimnim oblikom seksualnog izražavanja. U takvim odnosima često postoji visok nivo međusobnog razumevanja, gde partneri otvoreno razgovaraju o željama, granicama i sigurnosti.

Problem nastaje kada izostanu kontrola i saglasnost. Ako neko ima potrebu da dominira bez pristanka, ignoriše granice partnera ili uživa u nanošenju bola bez uzajamnosti, to može ukazivati na dublje emocionalne ili psihološke obrasce koje treba preispitati. Tada više ne govorimo o preferenciji, već o potencijalno štetnom ponašanju.

Takođe, važno je razlikovati fantaziju od realnosti. Mnogi ljudi imaju intenzivne fantazije koje ne žele nužno da realizuju u stvarnom životu. Fantazije same po sebi nisu problem – one postaju problem tek kada ugrožavaju nečiju sigurnost ili psihičko zdravlje.

Odgovor nije crno-beli: voleti agresivniji seks ne znači automatski imati psihološki problem. Ono što pravi razliku jeste odnos prema partneru – poštovanje, komunikacija i odgovornost. Sve dok su te osnove prisutne, reč je o izboru, a ne o poremećaju.

Autor: S.Paunović