Kada izgovoriti 'volim te' a da ne pogrešite? Odgovor nije tako jednostavan

Ne postoji jedinstveno pravilo kada bi trebalo da partneru kažete "volim te". Nekima je potrebno tek nekoliko nedelja da se zaljube i požele da to izgovore naglas, dok drugi čekaju mesecima, pa i godinama.

Ključno pitanje je: šta te reči znače za vas? Ako za vas "volim te" ima težinu i simbolizuje ozbiljnu posvećenost, verovatno ćete biti oprezniji u njihovom izgovaranju. Psiholog Karla Meri Manli ističe da upravo značenje koje pridajemo tim rečima određuje trenutak kada ih prvi put kažemo.

Muškarci brže izjavljuju ljubav nego žene

Istraživanje koje je sproveo OKCupid na 6.000 ispitanika pokazuje da 62% ljudi smatra da ljubav treba izjaviti čim se oseti. Ipak, kada se zagrebe ispod površine, vidi se razlika u polovima: muškarci u proseku kažu "volim te" posle tri meseca veze, dok žene čekaju oko pet.

Samo 3% smatra da treba sačekati čitavu godinu. Ove brojke ukazuju na to da emocije kod mnogih brzo sazrevaju – ali i da su žene češće opreznije kada je reč o verbalizaciji osećanja.

Rani stadijumi veze često donose intenzivnu zaljubljenost, ali ta osećanja nisu isto što i ljubav. Zaljubljenost je impulsivna, strasna i često idealizovana slika druge osobe. Ljubav, s druge strane, uključuje duboko razumevanje i prihvatanje partnera sa svim manama i vrlinama. Ako prerano izgovorite "volim te", postoji rizik da ste zapravo u fazi emocionalne euforije, a ne stvarne ljubavi. Stručnjaci savetuju da razlikujete hemijsku reakciju od dugotrajnog osećaja bliskosti.

Kada je prerano za "volim te"?

Ako partnera ne poznajete dovoljno dobro ili ga doživljavate kao idealizovanu verziju stvarnosti, verovatno je prerano da izgovorite "volim te".

Stručnjaci upozoravaju da ta izjava ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo za postizanje cilja, utehu ili potvrdu. Ljubav nije alat za manipulaciju, već rezultat iskrenog povezivanja i prihvatanja. Ako osećate pritisak da to izgovorite, zastanite i zapitajte se zašto.

Ko treba prvi da kaže čuvenu rečenicu

U savremenim vezama, uloga inicijatora emocija više nije rezervisana za muškarce. Ako osećate da volite nekoga, nema potrebe da čekate da on ili ona to prvi izgovori.

Ipak, psiholozi savetuju da se zapitate da li to govorite iz iskrene potrebe da podelite emociju, ili iz straha, nesigurnosti ili potrebe za reciprocitetom. "Volim te" nije sredstvo za potvrdu odnosa – ono je potvrda vašeg unutrašnjeg stanja.



Autor: Jovana Nerić