Intimni odnosi u ranim satima mogu imati višestruke koristi za organizam: Više energije, bolji fokus i jači imunitet!

Stručnjaci otkrivaju zašto intimnost odmah nakon buđenja može imati snažan uticaj na raspoloženje, zdravlje i svakodnevnu produktivnost.

Jutro je period kada je telo prirodno resetovano, hormoni su u ravnoteži, a nivo energije spreman za novi dan. Upravo zato mnogi stručnjaci ističu da intimni odnosi u ranim satima mogu imati višestruke koristi za organizam. Osim što poboljšava raspoloženje, jutarnji seks može delovati kao prirodan način da započnete dan puni energije i motivacije.

Tokom seksualne aktivnosti dolazi do oslobađanja hormona poput endorfina i oksitocina, poznatih kao hormoni sreće i povezivanja. Njihovo dejstvo smanjuje stres, poboljšava raspoloženje i doprinosi osećaju bliskosti sa partnerom. Kada se to dogodi na početku dana, efekti mogu trajati satima i pozitivno uticati na svakodnevne obaveze.

Jutarnji seks takođe može doprineti boljoj cirkulaciji i radu srca. Fizička aktivnost, čak i u ovom obliku, podstiče protok krvi, razbuđuje organizam i može pomoći u održavanju kardiovaskularnog zdravlja. Uz to, kod mnogih ljudi dolazi do povećanja fokusa i mentalne jasnoće nakon intimnosti.

Za muškarce, jutarnji sati su često povezani sa višim nivoom testosterona, što može uticati na libido i performanse. Sa druge strane, kod žena jutarnji seks može doprineti boljem balansu hormona i jačem osećaju zadovoljstva, što pozitivno utiče na celokupno emocionalno stanje.

Ipak, važno je naglasiti da sve zavisi od individualnih navika i ritma života. Neki ljudi će više uživati u večernjoj intimnosti, ali oni koji praktikuju jutarnji seks često ističu da im pomaže da započnu dan opuštenije, srećnije i sa više samopouzdanja. U tom smislu, ova navika može postati jednostavan, ali moćan saveznik zdravijeg i ispunjenijeg života.

Autor: S.Paunović