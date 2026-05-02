Kad posao pojede intimu: Šta se dešava kada s*ks stalno pada u drugi plan?

Prenatrpan raspored, stres i umor mogu ozbiljno narušiti bliskost u vezi – ali postoje načini da se stvari vrate u balans.

Posao često preuzima glavnu ulogu u savremenom tempu života, ostavljajući malo prostora za odmor, a još manje za intimnost. Kada je jedan partner konstantno zatrpan obavezama, seks gotovo neprimetno počinje da nestaje iz svakodnevice. Iako to u početku deluje kao prolazna faza, dugoročno može ostaviti posledice na odnos i emocionalnu povezanost.

Stres i hronični umor direktno utiču na libido. Kada je um fokusiran na rokove, sastanke i pritisak, telo jednostavno ne reaguje na isti način kao u opuštenim okolnostima. Partner koji je manje opterećen može se osećati zapostavljeno ili nepoželjno, što dodatno komplikuje situaciju i stvara tihu distancu među njima.

Problem nastaje kada se o tome ne govori otvoreno. Izbegavanje razgovora često vodi ka pogrešnim pretpostavkama – jedan partner misli da više nije privlačan, dok drugi veruje da ga partner ne razume. Upravo zato je komunikacija ključna: iskren razgovor može pomoći da se pronađe zajedničko rešenje i vrati osećaj bliskosti.

Jedan od načina da se prevaziđe ovaj izazov jeste svesno planiranje vremena za partnera. Iako zvuči ne-romantično, u realnosti može biti veoma efikasno. Čak i kratki trenuci pažnje, dodira i bliskosti mogu napraviti veliku razliku i postepeno vratiti želju i povezanost.

Važno je razumeti da je ovo čest problem u modernim vezama, ali ne i nerešiv. Balans između poslovnog i privatnog života zahteva trud sa obe strane. Kada se postave jasni prioriteti i neguje odnos, intimnost se prirodno vraća – jer ona nije luksuz, već važan deo zdrave veze.

Autor: S.Paunović