'Lutajući pogled' u vezi: bezazlena navika ili znak problema?

Fenomen poznat kao „wandering eye“ može delovati bezopasno, ali za partnera koji to primećuje često ima mnogo dublje značenje.

Termin wandering eye, koji se kod nas najčešće prevodi kao „lutajući pogled“, opisuje ponašanje osobe koja, uprkos tome što je u vezi, često i otvoreno posmatra druge potencijalne partnere – bilo na ulici, društvenim mrežama ili u neposrednom okruženju. Iako mnogi ovo pravdaju kao „prirodnu reakciju“ ili bezazleno zapažanje, granica između slučajnog pogleda i navike može biti veoma tanka.

Važno je razumeti da samo primećivanje privlačnih ljudi nije nužno problem. Međutim, kada „lutajući pogled“ postane učestao, očigledan i demonstrativan, može početi da šalje drugačiju poruku. Tada više nije reč o trenutnoj reakciji, već o obrascu ponašanja koji partner može doživeti kao nepoštovanje ili nedostatak kontrole.

Za osobu koja tome svedoči, ovaj fenomen često izaziva nesigurnost, pa čak i sumnju u sopstvenu vrednost. Pitanja poput „da li sam mu/joj dovoljno privlačan/na?“ ili „zašto stalno gleda druge?“ mogu se lako uvući u svakodnevno razmišljanje. Vremenom, to može narušiti samopouzdanje i stvoriti emocionalnu distancu u vezi.

Osim ličnih osećanja, „lutajući pogled“ može uticati i na poverenje između partnera. Ako se jedna strana oseća zanemareno ili upoređivano, može početi da preispituje iskrenost i posvećenost druge osobe. U takvom okruženju, čak i male situacije mogu prerasti u veće konflikte, jer osnov sigurnosti više nije stabilan.

Rešenje nije u ignorisanju problema, već u otvorenoj komunikaciji. Jasno postavljanje granica i iskreno objašnjenje kako takvo ponašanje utiče na emocije može pomoći da se uspostavi balans. U zdravoj vezi, pažnja i poštovanje nisu podrazumevani – oni se svakodnevno pokazuju, i upravo tu „lutajući pogled“ može biti važan signal koji ne treba zanemariti.

Autor: S.Paunović