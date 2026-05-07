Ljudi u srećnim vezama nedeljom rade OVIH PET STVARI: Da li ste čuli za 'nedeljno resetovanje'?

Kada je u pitanju uspešna veza, glavne stvari poput komunikacije, poverenja i zajedničkih vrednosti često su u fokusu. Ali, psiholog Mark Travers kaže da su i mali, svakodnevni trenuci ključni.

Parovi koji su srećni u svojim vezama često imaju jednostavne rituale koji im pomažu da ostanu povezani uprkos zauzetom životu. Jedan takav ritual Traveras naziva „nedeljno resetovanje“.

To je kratko, neformalno vreme koje partneri koriste da razmisle o protekloj nedelji i usklade se pre nego što započnu novu. „Najjači parovi redovno odvajaju vreme da razgovaraju o tome šta je funkcionisalo, a šta treba prilagoditi“, kaže Travers za CNBC. Ritual uključuje nekoliko jednostavnih, ali važnih koraka.

Tekst se nastavlja posle oglasa

U nameri da osiguraju svoj novac,ulagači nisu ni slutili da stiže neviđeno visok benefit. Samo u jednoj godini zarada 50%.Za dve godine +90%

Problem sa mokrenjem jedan je od prvih simptoma uvećane prostate. Kompletan pregled i sveobuhvatna briga u Laser Medu. Zakažite na 011 7 357 357.Sponsored by MidasMidas logo

Pregovaranje o logistici

Propušteni sastanci, neravnomerna podela odgovornosti i neizrečena očekivanja se vremenom gomilaju. Zato parovi razgovaraju o tome šta je funkcionisalo, a šta treba promeniti. „Cilj je poboljšati način na koji funkcionišete kao tim“, kaže psiholog. Rano rešavanje ovih situacija smanjuje napetost u svakodnevnom životu.

Izražavanje zahvalnosti

Umesto da se fokusiraju na negativno, partneri svesno ističu ono što cene jedno kod drugog. „Izgovaranje ovih stvari naglas pomaže partneru da se oseća viđenim i cenjenim“, objašnjava Travers. Ovo jača osećaj povezanosti i međusobnog poštovanja. Ovaj pristup menja način na koji se odnos doživljava.

Razgovor o osećanjima

Neizražene emocije mogu vremenom da se pretvore u veće probleme. Zato parovi stvaraju prostor da razgovaraju o onome što ih muči. „Ključ je da razgovor ne bude napad ili odbrana, već prilika za razumevanje“, napominje psiholog. Takav pristup pomaže u sprečavanju nagomilavanja napetosti.

Planiranje nedelje

Parovi koji se osećaju usklađeno unapred razgovaraju o obavezama i planovima. Pored organizacije, važni su i mali zajednički trenuci kojima se mogu radovati. To može biti večera, filmsko veče ili zajednički cilj. Pogled unapred daje osećaj stabilnosti i povezanosti.

Zajedničko oslobađanje od stresa

Na kraju nedelje, partneri svesno oslobađaju stres i negativne emocije. „Postoji velika moć u zajedničkom odlučivanju šta želimo da ostavimo iza sebe“, tvrdi psiholog. Ovo stvara osećaj novog početka. „Završetak nedelje na ovaj način pomaže vam da uđete u novu sa lakšim srcem“, zaključuje on.

Autor: S.M.