Advokat otkriva 3 pravila koja treba da poštujete kako vam se brak NE BI RASPAO

Mnogi parovi prave greške koje dovode do razvoda.

Prema uobičajenom verovanju, između 40 i 50 odsto brakova završava razvodom. Naravno, realnost se razlikuje od zemlje do zemlje, ali brak se i dalje retko doživljava kao doživotna obaveza. Kako izveštava Real Simple, većina razlaza nisu impulzivne odluke, već se razvijaju postepeno, tokom godina, usled nagomilanih sukoba i nerešenih problema.

Advokati koji se svakodnevno bave bračnim krizama dobro razumeju uzroke raspada veza. Zato često dele svoja pravila kojih se pridržavaju u sopstvenim brakovima kako bi izbegli slične scenarije.

Ne računaju ko šta doprinosi u vezi

Po rečima medijatorke Mardi Čedvik-Balkom, jedna od najčešćih grešaka je stalno izračunavanje ko koliko doprinosi u braku. Ovakav pristup, objašnjava stručnjak, neizbežno vodi do nagomilavanja ogorčenosti.

Ona dodaje da ovo često primećuje tokom medijacija: ljudi godinama tiho održavaju unutrašnju "ravnotežu" odgovornosti, što s vremenom prerasta u intenzivnu iritaciju.

Umesto toga, u zdravim vezama, partneri otvoreno razgovaraju o međusobnim doprinosima i ne očekuju savršenu podelu 50/50.

Ne pretvaraju rasprave u svađe

Sukobi u braku su neizbežni, ali, kako ističe stručnjakinja Kimberli Miler, način na koji se suočavate sa njima je ključan. Ona naglašava da svađe ne bi smele da prerastu u borbu za pobedu: cilj je međusobno rešavanje problema, a ne nametanje sopstvenih stavova partneru.

Stručnjaci takođe ističu značaj emocionalne samoregulacije, jer je efikasna komunikacija gotovo nemoguća pod uticajem stresa ili besa. Takođe naglašavaju da decu ne treba uvlačiti u konflikte odraslih, jer to dugoročno negativno utiče na njihovo emocionalno blagostanje.

Ne kriju svoje finansije

Finansijski problemi, prema rečima advokata, spadaju među glavne uzroke razvoda. Nije reč samo o dugovima ili troškovima, već i o nedostatku transparentnosti među partnerima.

Advokatica Sara Džeikobs ističe da je otvorenost oko novca ključ stabilne veze:

"Bez obzira da li imate zajednički račun ili odvojene, razgovarajte o tome šta posedujete, šta trošite, šta štedite i koje dugove imate."

Kako stručnjak dodaje, manjak finansijske transparentnosti često je primarni razlog razvoda. Čak i bez zle namere, može dovesti do ozbiljnih problema – od nekontrolisanog trošenja do gubitka imovine.

Autor: S.M.