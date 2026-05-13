POSLE GODINU DANA VEZE VIŠE NIJE ISTO: Zašto nestaje vatromet u krevetu, a raste potreba za nežnošću?

Mnogi parovi se uspaniče kada strast oslabi, ali psiholozi tvrde da je upravo ovo trenutak kada odnos prelazi na mnogo dublji nivo — i otkrivaju šta se zaista dešava između partnera nakon prve godine ljubavi.

1. Zaljubljenost prolazi, ali se stvara prava povezanost

Prvih nekoliko meseci veze pokreću hormoni poput dopamina i adrenalina, zbog čega je strast intenzivna i gotovo opsesivna. Međutim, nakon godinu dana odnos postaje stabilniji, mirniji i emotivno dublji.

2. Telo više ne reaguje na novinu kao na početku

Na početku veze sve je uzbudljivo i nepoznato, ali vremenom partner postaje sigurna luka. Upravo zato mnogi primete da se seksualna energija smanjuje, dok raste potreba za zagrljajima, dodirom i bliskošću.

3. Maženje postaje važnije od same strasti

Psiholozi objašnjavaju da je potreba za nežnošću znak emocionalne sigurnosti. Kada partneri požele više dodira, držanja za ruke i zajedničkog vremena, to često znači da se odnos razvija u zdravom smeru.

4. Rutina može ugasiti hemiju ako se ne neguje odnos

Posao, obaveze i svakodnevni stres lako potisnu spontanost iz veze. Upravo zato stručnjaci savetuju da partneri svesno rade na intimnosti i ne dozvole da odnos postane samo navika.

5. Manje seksa ne znači automatski manje ljubavi

Mnogi parovi pogrešno misle da je pad strasti znak kraja emocija. Ipak, istraživanja pokazuju da dugotrajni odnosi često postaju stabilniji i kvalitetniji upravo onda kada partneri razviju dublju emocionalnu bliskost.

Promene u odnosu nakon godinu dana veze potpuno su prirodne i ne znače da je ljubav nestala. Naprotiv, prelazak sa intenzivne strasti na nežnost, poverenje i potrebu za bliskošću često pokazuje da je odnos sazreo. Ključ je u tome da partneri ne prestanu da ulažu jedno u drugo, jer upravo male stvari — dodiri, pažnja i iskren razgovor — najčešće održavaju ljubav mnogo duže od početnog vatrometa.

Autor: S.Paunović