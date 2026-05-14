ZAŠTO ŽENE GUBE ŽELJU ZA INTIMNIM ODNOSIMA? Razlozi često nemaju veze sa ljubavlju!

Umor, stres i emotivna udaljenost mnogo češće hlade odnos nego što partneri misle.

Mnoge žene se u nekom trenutku veze ili braka suoče sa manjkom želje za intimnim odnosima, a stručnjaci ističu da razlog vrlo često nije nedostatak ljubavi. Svakodnevni stres, obaveze, mentalni pritisak i emotivna iscrpljenost mogu ozbiljno uticati na bliskost između partnera, čak i kada među njima i dalje postoje emocije.

Jedan od najčešćih razloga jeste hronični umor. Balansiranje između posla, kuće, dece i brojnih dnevnih obaveza kod mnogih žena stvara osećaj konstantne iscrpljenosti. Kada je organizam pod stresom i bez dovoljno odmora, potreba za intimnošću prirodno pada jer telo energiju čuva za osnovno funkcionisanje.

Emotivna povezanost takođe igra ogromnu ulogu. Žene često intimu doživljavaju kroz bliskost, pažnju i osećaj sigurnosti. Ukoliko u vezi nedostaje komunikacija, nežnost ili podrška, fizička želja može postepeno da se ugasi. Sitne svakodnevne svađe, nerazumevanje i osećaj da partner ne sluša dovoljno često ostavljaju mnogo dublje posledice nego što muškarci pretpostavljaju.

Na smanjenu želju mogu uticati i hormonalne promene, problemi sa samopouzdanjem ili nezadovoljstvo sopstvenim izgledom. Nakon trudnoće, velikih životnih promena ili perioda pojačanog stresa, mnoge žene prolaze kroz faze u kojima se osećaju manje privlačno i manje povezano sa sopstvenom ženstvenošću, što direktno utiče i na intimni život.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se većina ovih problema može prevazići otvorenim razgovorom i većim međusobnim razumevanjem. Male promene u svakodnevnom odnosu, više pažnje, nežnosti i zajedničkog vremena često mogu da vrate bliskost i poprave odnos mnogo više nego veliki i dramatični potezi.

Autor: S.Paunović