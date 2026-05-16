Najgora greška posle raskida koju svi prave: Ako ovo radite, patnja traje duže

Raskid nikada nije lak, bez obzira na godine, iskustvo ili broj prethodnih veza.

Srce ne prati logiku, pa čak i kada je kraj bio očekivan, emocije umeju da zabole više nego što se priznaje. Ipak, stručnjaci tvrde da postoji jedna greška koja period oporavka čini još težim i mnogi je nesvesno prave.

Najopasnija stvar posle raskida nije izlazak, nije previše serija u krevetu, nije čak ni impulsivna poruka bivšem partneru. Najveći problem je način na koji osoba počinje da razgovara sama sa sobom.

Kada krenu misli poput „nisam dovoljno dobra“, „sa mnom nešto nije u redu“, „nikada neću naći nekog boljeg“, tada bol dobija novu dimenziju. Umesto da se oporavlja, samopouzdanje počinje da pada, a tuga traje mnogo duže.

Psiholozi ističu da je posle raskida najvažnije vratiti fokus na sebe. To znači kvalitetan san, redovne obroke, kretanje, male rituale koji vraćaju osećaj stabilnosti i ljude uz koje postoji sigurnost. Upravo tada nežnost prema sebi postaje važnija nego ikada.

Nije trenutak za kažnjavanje, već za negu. Umesto kritike, potrebne su rečenice podrške. Umesto izolacije, razgovor sa bliskim osobama. Umesto pitanja „zašto se ovo desilo meni“, korisnije je pitati „šta sada mogu da uradim za sebe“.

Raskid ne određuje vrednost osobe. On je kraj jednog poglavlja, ne cele priče. A način na koji se neko ophodi prema sebi nakon toga često određuje koliko brzo dolazi novi početak.

Autor: S.M.

