4 EROGENE ZONE kod muškarca! Posvetite se ovim delovima tela i neće znati ŠTA ga je snašlo

Stručnjaci ističu da muške erogene zone nisu ograničene samo na intimne delove tela mnoge skrivene tačke mogu izazvati snažno uzbuđenje.

Usne

Usne, sa mnoštvom nervnih završetaka, posebno reaguju na poljupce i blage dodire.

Ušne resice

Ušne resice i vrat takođe su izuzetno osetljivi šapat, dah ili lagano milovanje mogu trenutno probuditi strast.

Potiljak

Ni potiljak ne treba zanemariti, jer dodiri na tom mestu podstiču napetost i želju.

Bradavice i butine

Muške bradavice, često zanemarene, reaguju na blage pritiske i pokrete, dok unutrašnja strana butina predstavlja jedno od najosetljivijih područja koje vodi ka većem uzbuđenju.

Otkrivanje i istraživanje ovih zona može dodatno produbiti bliskost i pojačati zadovoljstvo u vezi.

Autor: S.M.