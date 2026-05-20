Stručnjaci upozoravaju: Ovo uništava šanse za ozbiljnu i kvalitetnu vezu

U savremenom svetu upoznavanja, kriterijumi koje ljudi imaju pri izboru partnera postaju sve kompleksniji i raznovrsniji. Dok su neki spremni da pruže priliku i upoznaju osobu bez unapred postavljenih očekivanja, drugi vrlo brzo isključuju potencijalne partnere na osnovu različitih, često sitnih detalja. Istraživanja pokazuju da se stavovi značajno razlikuju, od spremnosti da se uđe u vezu sa osobom koja je nedavno ostala bez posla, pa sve do toga da su nekima prepreka razlike u godinama ili različita verska pripadnost.

Ovakvi podaci ukazuju na to da savremeno upoznavanje često dolazi sa vrlo strogim i neujednačenim standardima. U eri aplikacija za upoznavanje i brzog donošenja odluka, mnogi se vode trenutnim utiskom. Stručnjaci upozoravaju da takav pristup može suziti izbor i otežati pronalaženje stabilne i kvalitetne veze.

Čije standarde sledimo?

Psiholog Sabrina Romanof ističe da savremeni način upoznavanja, posebno kroz aplikacije za dejting, utiče na to da ljudi češće isključuju nego uključuju potencijalne partnere. Kako navodi, danas je mnogo izraženija tendencija da se osoba brzo odbaci nego da joj se da šansa da se pokaže u drugačijem svetlu.

Ona objašnjava da se takozvane crvene zastavice često prepoznaju i u naizgled sitnim stvarima, poput načina na koji su napisani podaci na profilu, statusa, objava... Takvi kriterijumi, kako navodi, često nemaju realnu težinu u proceni dugoročne kompatibilnosti, ali ipak značajno utiču na odluku o tome da li će se komunikacija nastaviti.

Romanof takođe upozorava da mnogi ljudi traže osobine koje dobro izgledaju na papiru, umesto onih koje zaista doprinose kvalitetnoj i stabilnoj vezi. Takav pristup, prema njenim rečima, u praksi često ne daje očekivane rezultate i može dovesti do razočaranja u procesu upoznavanja.

Kako proveriti da li su kriterijumi realni?

Kako bi ljudi lakše procenili da li su njihovi kriterijumi realni, Romanof savetuje da sebi postave nekoliko ključnih pitanja koja se odnose na sopstvenu emocionalnu spremnost i ponašanje u odnosima.

Među njima su pitanja da li je osoba emocionalno dostupna, da li može da preuzme odgovornost za svoje postupke, da li je znatiželjna i da li pokazuje osnovnu dozu ljubaznosti u komunikaciji sa drugima. Prema njenim rečima, upravo ove osobine imaju najveći značaj za uspešnu i stabilnu vezu.

S druge strane, ona upozorava i na ponašanja koja mogu biti znak upozorenja, poput nedoslednosti. Na kraju, postavlja i ključno pitanje:

- Čije standarde zapravo sledite? Jesu li to standardi vaših roditelja, prijatelja ili zaista vaši?

Ona naglašava da su realni i lični kriterijumi presudni za kvalitetan izbor partnera.



Autor: Jovana Nerić