'Ako me voliš, znaćeš bez reči': Zašto neki muškarci beže od komunikacije u vezi?

Ćutanje, povlačenje i verovanje da partner treba sve da oseti mogu ozbiljno da ugroze odnos.

U mnogim vezama problem ne nastaje zbog nedostatka emocija, već zbog nedostatka komunikacije. Posebno komplikovana situacija javlja se kada muškarac veruje da se prava ljubav “oseća”, a ne objašnjava rečima. Tada razgovori o emocijama, problemima i očekivanjima postaju neprijatni, a partnerka često ostaje zbunjena i emotivno uskraćena.

Psiholozi objašnjavaju da odbojnost prema komunikaciji često nema veze sa hladnoćom ili nedostatkom ljubavi, već sa načinom na koji je osoba naučila da pokazuje emocije. Mnogi muškarci odrastaju uz uverenje da ranjivost nije poželjna i da osećanja treba pokazivati kroz postupke, a ne kroz razgovor. Zbog toga često misle da partner “treba sam da prepozna” ljubav, trud ili problem, bez dodatnog objašnjavanja.

Međutim, upravo tu nastaje najveći konflikt u vezi. Kada jedna osoba očekuje otvoren razgovor, a druga veruje u ćutanje i “energetsko povezivanje”, dolazi do nerazumevanja, frustracije i emotivne distance. Partner koji izbegava komunikaciju često misli da izbegava dramu, dok druga strana ima osećaj da je ignorisana ili nevažna.

Stručnjaci upozoravaju da intuicija i povezanost jesu važni u odnosu, ali ne mogu zameniti iskren razgovor. Nijedna osoba ne može konstantno da nagađa šta druga oseća, želi ili očekuje. Kada problemi ostanu neizgovoreni, oni se vremenom gomilaju i prerastaju u tiho nezadovoljstvo koje može ozbiljno da naruši odnos.

Zanimljivo je da ljudi koji imaju otpor prema komunikaciji često nisu nesposobni za emocije — naprotiv. Vrlo često osećaju intenzivno, ali imaju problem da to verbalizuju. Upravo zato se povlače, ćute ili očekuju da partner sve pročita između redova. Ipak, dugoročno gledano, nijedna veza ne može opstati samo na pretpostavkama i energiji, bez otvorene i jasne komunikacije.

Ljubav nije takmičenje u pogađanju tuđih misli i emocija. Iako povezanost, intuicija i energija imaju važno mesto u odnosu, zdrava veza ipak zahteva iskren razgovor i spremnost da se emocije jasno izraze. Kada komunikacija izostane, čak i jaka osećanja mogu ostati pogrešno shvaćena, a upravo tada počinju problemi koji polako udaljavaju partnere.

Autor: S.Paunović