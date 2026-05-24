Mnogi su u zabludi: Da li je zdravo da imate intimne odnose baš svaki dan?

Kada je reč o intimnim odnosima, jedno od najčešćih pitanja jeste koliko često je zapravo zdravo upražnjavati ih. Iako mnogi traže „idealnu brojku“, stručnjaci naglašavaju da takvo pravilo ne postoji i da sve zavisi od individualnih potreba, želje i odnosa između partnera.

Ono što je za nekoga svakodnevna potreba, za drugoga može biti previše ili nedovoljno, zbog čega se zdrav seksualni život meri pre svega osećajem zadovoljstva i ravnoteže.

Svakodnevni intimni odnosi i telo: Kako utiču na raspoloženje, imunitet i srce?

Brojna istraživanja pokazuju da redovni intimni odnosi mogu imati pozitivan efekat na fizičko i mentalno zdravlje. Oni pomažu u smanjenju stresa, poboljšavaju raspoloženje i podstiču lučenje hormona „sreće“, dok istovremeno mogu doprineti jačanju imuniteta i zdravlju srca.

Takođe, pokazalo se da ljudi koji imaju odnose više puta nedeljno mogu imati manji rizik od određenih kardiovaskularnih problema, što dodatno potvrđuje značaj intimnosti za celokupno zdravlje organizma.

Kada je znak za pauzu: Situacije u kojima telo jasno poručuje da preterujete

Iako je svakodnevna intimnost generalno bezbedna, postoje situacije kada je važno napraviti pauzu.

Ukoliko se jave umor, nelagodnost, bol ili opšte iscrpljenje, to može biti signal da telo treba odmor. Takođe, u odnosima sa više partnera ili bez adekvatne zaštite povećava se rizik od infekcija, pa je važno voditi računa o bezbednosti i zdravlju.

Na kraju, stručnjaci naglašavaju da je ključ u balansu – intimni odnosi treba da budu prijatni, a ne obaveza ili opterećenje.



Autor: Jovana Nerić