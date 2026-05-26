Ako muškarac ima ove tri osobine sigurno je veran: Obavezno obratite pažnju

Možda ste imali neprijatna iskustva u prošlosti gde su se osobe poigravale sa vašim osećanjima. Takvi partneri vas uvek teraju da se preispitujete koliko vredite i šta je to tačno što oni žele od vas.

Zato je prava dragocenost kada nađete nekoga ko je svestan vaše vrednosti i na koga možete da se oslonite i da mu ukažete poverenje. Prema stručnjacima, ovo su tri osobine koje poseduje veran i zreo muškarac, piše Sensa.

Empatija

Emocionalna inteligencija je sposobnost razumevanja i upravljanja sopstvenim emocijama, kao i sposobnost da se saosećate sa emocijama drugih. Muškarac koji je empatičan se suočava sa problemima tako što iskreno izrazi svoja osećanja i isto tako sasluša partnerku, a ne pribegava manipulaciji.

Pouzdanost

Koliko možete verovati svom partneru? Ne samo u velikim pitanjima kao što je vernost u vezi, već i u manjim stvarima kao što je dolazak na vreme i ispunjavanje obećanja. Odgovor na ovo pitanje će vam dati još jedan odgovor da li će se neko poigrati sa vašim osećanjima.

Ljudi od poverenja su prilično direktni. Kažu šta rade. Neće se obavezati osim ako nisu sigurni da to mogu ispuniti. Dakle, igranje igara za njih nema smisla. Oni znaju vrednost poverenja i naporno rade da ga održe.

Strpljenje

Kažu da je strpljenje vrlina, što važi za ljude koji ne igraju igrice u vezi. Čak i ako im je potrebno više vremena za iskren razgovor o nečemu, oni će to učiniti jer im je prioritet zdrav odnos.

I daju svom partneru prostor koji im je potreban da raste. Na probleme i greške reaguju sa izuzetnim razumevanjem i podrškom, a ne pasivnom agresijom i emocionalnom ucenom, piše sajt Hack Spirit.

Autor: Jovana Nerić