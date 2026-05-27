SVE VIŠE PAROVA PRAKTIKUJE IGRANJE ULOGA U KREVETU: Psiholozi otkrivaju šta to zapravo znači za odnos!

Od bezazlene zabave do jačanja intimnosti — ovakve fantazije mnogo govore o poverenju, slobodi i dinamici između partnera.

Igranje uloga u intimnim odnosima odavno više nije tabu tema, a stručnjaci tvrde da mnogi parovi upravo na taj način pokušavaju da unesu novinu, uzbuđenje i dodatnu bliskost u vezu. Bilo da je reč o spontanoj igri mašte ili unapred dogovorenim scenarijima, ovakvo iskustvo za mnoge predstavlja način da izađu iz rutine i slobodnije izraze svoje želje i fantazije.

Psiholozi objašnjavaju da igranje uloga ne znači nužno da u vezi nešto nedostaje. Naprotiv, kod brojnih parova ono je znak međusobnog poverenja i otvorene komunikacije. Kada partneri mogu bez straha da razgovaraju o svojim željama i granicama, odnos često postaje stabilniji i emotivno povezaniji. Upravo zato mnogi stručnjaci smatraju da je iskren razgovor važniji od same fantazije.

Kod nekih ljudi igranje uloga predstavlja beg od svakodnevnog stresa i priliku da na kratko izađu iz svojih uobičajenih životnih uloga i obaveza. U tom prostoru mašte partneri često pokazuju drugačiju stranu svoje ličnosti — sigurniju, slobodniju ili spontaniju. Takva iskustva kod pojedinih parova mogu doprineti većem samopouzdanju i jačanju emocionalne povezanosti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je ključ svega međusobni pristanak i poštovanje granica. Ono što je jednoj osobi zanimljivo i uzbudljivo, drugoj može biti neprijatno, zbog čega otvorena komunikacija igra presudnu ulogu. Bez osećaja sigurnosti i poverenja, ovakve igre mogu izazvati nelagodu umesto zbližavanja.

Igranje uloga u krevetu ne govori samo o intimnom životu partnera, već često i o nivou njihove slobode u odnosu. Kada postoji poverenje, iskrenost i spremnost da se partner sasluša bez osude, ovakva iskustva mogu postati način da se veza osveži i produbi — bez skrivanja, pritiska i neprijatnosti.

Autor: S.Paunović