BLOKIRANI BEZ OBJAŠNJENJA: Novi emotivni trend koji ostavlja više rana nego raskid!

Kada vas partner samo nestane sa mreža, bez poziva, poruke i razgovora — posledice mogu biti ozbiljnije nego što mislimo.

U modernim vezama raskidi sve češće ne dolaze kroz razgovor, već kroz tišinu. Jedan klik na block postao je zamena za suočavanje, objašnjenje i emocionalnu odgovornost. Ljudi danas često biraju digitalni nestanak umesto neprijatnog razgovora, ostavljajući drugu stranu zbunjenu, povređenu i bez odgovora. Psiholozi ovakav obrazac ponašanja povezuju sa emocionalnom nezrelošću i strahom od konflikta.

Posebno je problematično to što osoba koja ostaje blokirana često ne dobije nikakav kraj priče. Bez jasnog razloga, bez svađe, bez zatvaranja odnosa. Upravo ta nedorečenost kod mnogih izaziva opsesivno preispitivanje — „Šta sam pogrešio?“, „Da li postoji neko drugi?“, „Zašto nije mogao makar da kaže istinu?“. Neizvesnost je često bolnija od samog raskida.

Stručnjaci upozoravaju da blokiranje partnera bez objašnjenja može ostaviti posledice slične emocionalnoj manipulaciji. Kada neko jednostavno nestane iz komunikacije, druga osoba ostaje zarobljena između nade i odbacivanja. Mozak prirodno traži smisao i završetak, a kada ga nema, emocije se produžavaju i pojačavaju. Zato mnogi posle ovakvih iskustava razvijaju nepoverenje i strah od novih odnosa.

Ipak, važno je razumeti da tuđe blokiranje često govori više o toj osobi nego o vama. Ljudi koji beže od razgovora uglavnom ne umeju da podnesu osećaj krivice, neprijatnosti ili odgovornosti koju raskid nosi. Umesto iskrenosti, biraju digitalni zid. To jeste lakši izlaz — ali samo za onoga ko odlazi.

Psiholozi savetuju da u takvim situacijama ne jurite odgovore po svaku cenu. Dodatno pisanje, zvanje sa drugih brojeva ili pokušaji da iznudite objašnjenje uglavnom samo produžavaju emotivnu agoniju. Najzdraviji korak jeste prihvatanje da je i način na koji je neko otišao — odgovor sam po sebi. Zrela osoba razgovara. Ne nestaje.

Autor: S.Paunović