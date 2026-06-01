Šta se dešava sa telom kada dugo nema intimnih odnosa? Nauka dala iznenađujuće odgovore!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Apstinencija ne utiče samo na emocije i raspoloženje — stručnjaci tvrde da duži nedostatak intimnosti može ostaviti trag i na fizičko i na mentalno zdravlje.

Iako se o tome retko otvoreno govori, mnogi ljudi prolaze kroz duže periode bez intimnih odnosa. Razlozi mogu biti različiti — stres, raskid, usamljenost, preopterećenost obavezama ili jednostavno gubitak želje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da telo i mozak na to ipak reaguju.

Istraživanja pokazuju da intimnost utiče na lučenje hormona poput oksitocina, dopamina i endorfina — supstanci koje su povezane sa osećajem zadovoljstva, bliskosti i smanjenjem stresa. Kada intimni odnosi izostanu duže vreme, pojedini ljudi mogu primetiti promene raspoloženja, veću nervozu ili osećaj emocionalne distance.

Psiholozi ističu da nedostatak seksa ne znači automatski nesreću niti zdravstveni problem. Mnogi ljudi sasvim normalno funkcionišu bez intimnih odnosa i ne osećaju nikakve negativne posledice. Ipak, kod osoba kojima je fizička bliskost važan deo emotivnog života, duža apstinencija može povećati osećaj usamljenosti i frustracije.

Zanimljivo je da stres i nedostatak intimnosti često ulaze u začarani krug. Hroničan stres smanjuje libido, dok odsustvo bliskosti kod nekih ljudi dodatno pojačava napetost i anksioznost. Stručnjaci navode i da redovni intimni odnosi mogu pozitivno uticati na kvalitet sna, imunitet i krvni pritisak. Međutim, to ne znači da je seks lek niti da bez njega telo prestaje normalno da funkcioniše.Važno je razumeti da ljudska potreba za intimnošću nije ista kod svih. Dok nekima fizička bliskost predstavlja važan deo emocionalnog balansa, drugi nemaju izraženu potrebu za seksualnim odnosima i potpuno su zadovoljni bez njih.

Najveći problem nastaje kada osoba počne da oseća pritisak društva ili sopstvenu nesigurnost zbog apstinencije. Stručnjaci upozoravaju da poređenje sa drugima često stvara nepotrebnu anksioznost i osećaj neadekvatnosti. Bliskost, dodir, emocije i kvalitetni odnosi sa ljudima imaju mnogo veći uticaj na mentalno zdravlje nego sam broj intimnih odnosa.

