Intimnost posle 40: Zašto mnogi tek tada otkrivaju šta zapravo žele u krevetu!

Stručnjaci tvrde da samopouzdanje, iskustvo i emotivna zrelost često donose kvalitetniji intimni život nego u dvadesetim godinama.

Dok se mladost često povezuje sa strašću i uzbuđenjem, psiholozi i terapeuti sve češće ističu da mnogi ljudi tek posle četrdesete zaista upoznaju sebe — i svoje potrebe u intimnim odnosima. Za razliku od ranijih godina, kada su nesigurnosti, dokazivanje i pritisak okoline često igrali veliku ulogu, ljudi u zrelijem dobu mnogo otvorenije razgovaraju o željama, granicama i emocijama.

Stručnjaci objašnjavaju da upravo emocionalna sigurnost može značajno poboljšati kvalitet intimnog života. Mnogi tada prvi put prestaju da pokušavaju da ispune tuđa očekivanja i počinju da razmišljaju o tome šta njima zaista prija. Posebno se menja odnos prema telu. Iako fizičke promene dolaze sa godinama, samopouzdanje kod mnogih postaje stabilnije nego ranije. Ljudi manje razmišljaju o savršenom izgledu, a više o povezanosti, bliskosti i zadovoljstvu.

Psihoterapeuti navode da parovi posle 40 često imaju iskreniju komunikaciju, što direktno utiče na intimnost. Umesto pretpostavljanja i ćutanja, partneri češće otvoreno govore o potrebama i problemima.Ipak, ovaj period može doneti i izazove. Stres, posao, roditeljstvo, hormonske promene i umor često utiču na libido. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da kvalitet intimnog odnosa ne zavisi samo od fizičke privlačnosti, već i od emocionalne povezanosti i međusobnog razumevanja.

Zanimljivo je da mnoga istraživanja pokazuju kako zadovoljstvo intimnim životom kod velikog broja ljudi raste upravo u kasnijim godinama, kada nestane potreba za dokazivanjem i kada fokus postane kvalitet, a ne forma. Stručnjaci upozoravaju i na jednu važnu stvar — intimnost nije samo seks. Dodir, pažnja, razgovor, osećaj sigurnosti i bliskosti imaju ogroman uticaj na kvalitet partnerskog odnosa.

Mnogi tek posle četrdesete shvate da prava intimnost nema mnogo veze sa godinama, već sa slobodom da budete ono što zaista jeste.

Autor: S.Paunović