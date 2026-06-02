Fenomen o kome se retko govori: Kada bliskost ubije strast

Mnogi partneri se vole više nego ikada, ali istovremeno osećaju da je seksualna iskra nestala. Stručnjaci objašnjavaju zašto se to dešava i da li je moguće vratiti strast u vezu.

Na početku veze sve deluje spontano, uzbudljivo i nepredvidivo. Svaki susret nosi dozu iščekivanja, a privlačnost je često na vrhuncu. Međutim, kako godine prolaze i partneri postaju sve bliži, kod nekih parova javlja se paradoksalna situacija – ljubav raste, ali strast slabi.

Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju činjenicom da su ljudima istovremeno potrebne dve stvari koje se ponekad teško usklađuju: sigurnost i uzbuđenje. Dok bliskost stvara osećaj poverenja, pripadnosti i emocionalne povezanosti, seksualna želja često se hrani misterijom, novinom i određenom dozom neizvesnosti.

U dugim vezama partneri vremenom upoznaju gotovo svaki detalj jedno o drugom. Nestaje element otkrivanja, a svakodnevne obaveze, posao, računi, deca i stres dodatno potiskuju intimnost. Upravo zbog toga mnogi parovi pogrešno zaključe da više nisu privlačni jedno drugom, iako problem često nema veze sa osećanjima.

Stručnjaci naglašavaju da manjak strasti ne znači nužno kraj veze. Naprotiv, mnogi stabilni i srećni parovi prolaze kroz periode smanjene seksualne želje. Ključ je u tome da se o tome razgovara otvoreno, bez optuživanja i osećaja krivice. Prećutkivanje problema najčešće stvara još veću distancu među partnerima.

Zanimljivo je da se želja često vraća onda kada partneri ponovo počnu da neguju svoj individualni život, hobije i interesovanja. Kada osoba zadrži deo svoje autonomije i ličnog identiteta, partner je ponovo doživljava kao nekoga koga može da otkriva, a upravo tu se često krije prostor za obnovu privlačnosti. Zato stručnjaci poručuju da prava bliskost ne podrazumeva gubitak sebe u vezi, već sposobnost da se ljubav i strast razvijaju paralelno.

Autor: S.Paunović