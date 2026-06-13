Mislite da su zaljubljenost i strast isto? Nauka otkriva šta se zapravo događa u mozgu!

Nauka otkriva da ova dva osećaja nisu isto – iako ih često mešamo.

Leptirići u stomaku, ubrzan puls i neprestano razmišljanje o jednoj osobi mnogima deluju kao siguran znak ljubavi. Ipak, naučnici tvrde da zaljubljenost i seksualna privlačnost nisu isti procesi. Iako se često pojavljuju zajedno, u mozgu se aktiviraju različiti mehanizmi koji utiču na naše emocije, ponašanje i odluke.

Seksualna privlačnost prvenstveno je povezana sa željom i fizičkom privlačnošću. Kada nas neko privuče, aktiviraju se delovi mozga povezani sa nagradom i zadovoljstvom, a dolazi do pojačanog lučenja dopamina – neurotransmitera koji stvara osećaj uzbuđenja i iščekivanja. Upravo zato privlačnost može nastati veoma brzo, ponekad već pri prvom susretu.

Zaljubljenost, s druge strane, uključuje mnogo složenije procese. Osim dopamina, veliku ulogu imaju hormoni poput oksitocina i vazopresina, koji se povezuju sa vezivanjem, poverenjem i emocionalnom bliskošću. Zbog toga zaljubljene osobe često razvijaju snažnu potrebu da budu u blizini partnera i da sa njim dele svakodnevne trenutke.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako zaljubljenost može privremeno uticati i na racionalno razmišljanje. Dok traje početna faza veze, mozak često umanjuje značaj partnerovih mana i naglašava njegove vrline. Upravo zato mnogi kasnije priznaju da su određene stvari primetili tek kada je početna euforija prošla.

Stručnjaci ističu da je moguće osećati snažnu seksualnu privlačnost bez zaljubljenosti, baš kao što je moguće biti duboko zaljubljen i kada strast nije u prvom planu. Kada se ova dva osećaja spoje, nastaje kombinacija koju mnogi smatraju idealnom vezom. Ipak, nauka potvrđuje da ljubav i privlačnost imaju različite korene u mozgu – i upravo zato odnosi među ljudima ostaju jedna od najvećih misterija ljudske prirode.

Autor: S.Paunović