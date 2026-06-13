AKTUELNO

Lifestyle

Mislite da su zaljubljenost i strast isto? Nauka otkriva šta se zapravo događa u mozgu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Nauka otkriva da ova dva osećaja nisu isto – iako ih često mešamo.

Leptirići u stomaku, ubrzan puls i neprestano razmišljanje o jednoj osobi mnogima deluju kao siguran znak ljubavi. Ipak, naučnici tvrde da zaljubljenost i seksualna privlačnost nisu isti procesi. Iako se često pojavljuju zajedno, u mozgu se aktiviraju različiti mehanizmi koji utiču na naše emocije, ponašanje i odluke.

Seksualna privlačnost prvenstveno je povezana sa željom i fizičkom privlačnošću. Kada nas neko privuče, aktiviraju se delovi mozga povezani sa nagradom i zadovoljstvom, a dolazi do pojačanog lučenja dopamina – neurotransmitera koji stvara osećaj uzbuđenja i iščekivanja. Upravo zato privlačnost može nastati veoma brzo, ponekad već pri prvom susretu.

Zaljubljenost, s druge strane, uključuje mnogo složenije procese. Osim dopamina, veliku ulogu imaju hormoni poput oksitocina i vazopresina, koji se povezuju sa vezivanjem, poverenjem i emocionalnom bliskošću. Zbog toga zaljubljene osobe često razvijaju snažnu potrebu da budu u blizini partnera i da sa njim dele svakodnevne trenutke.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako zaljubljenost može privremeno uticati i na racionalno razmišljanje. Dok traje početna faza veze, mozak često umanjuje značaj partnerovih mana i naglašava njegove vrline. Upravo zato mnogi kasnije priznaju da su određene stvari primetili tek kada je početna euforija prošla.

Foto: Pixabay.com

Stručnjaci ističu da je moguće osećati snažnu seksualnu privlačnost bez zaljubljenosti, baš kao što je moguće biti duboko zaljubljen i kada strast nije u prvom planu. Kada se ova dva osećaja spoje, nastaje kombinacija koju mnogi smatraju idealnom vezom. Ipak, nauka potvrđuje da ljubav i privlačnost imaju različite korene u mozgu – i upravo zato odnosi među ljudima ostaju jedna od najvećih misterija ljudske prirode.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#Seks

#Seksualna privlačnost

#ZALJUBLJENOST

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Zašto stalno imate potrebu za slatkišima kada ste pod stresom: Nauka otkriva šta se zapravo dešava u mozgu!

Lifestyle

Ovo kontroliše vašu privlačnost više nego izgled: Nauka otkriva šta zapravo odlučuje koga želimo!

Lifestyle

Šta se događa kada više nemate seksualni život? Šokiraće vas ovo

Lifestyle

Evo šta se sve događa kada nemate se*sualni život: Iznenadiće vas posledice

Horoskop

Strast PRŠTI: Najfatalnija kombinacija horoskopa

Lifestyle

Šta se događa kada više nemate seksualni život? Šokiraćete se kad vidite šta vašem zdravlju radi apstinencija