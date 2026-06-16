SVI IH KRITIKUJU, A RETKO KO IH RAZUME: Zašto su Blizanci, Vodolije i Device na najlošijem glasu u Zodijaku?

Ovi znakovi često nose etikete da su hladni, komplikovani ili dvolični, ali astrologija tvrdi da iza predrasuda stoji mnogo složenija priča.

Svaki horoskopski znak ima svoje vrline i mane, ali kada je reč o reputaciji, čini se da su Blizanci, Vodolije i Device među onima koji najčešće završavaju na meti kritika. Dok jedni za njih tvrde da su teški za saradnju, drugi smatraju da su jednostavno pogrešno shvaćeni.

Blizanci već godinama nose titulu najdvoličnijeg znaka Zodijaka. Razlog za to leži u njihovoj promenljivoj prirodi. Oni brzo menjaju mišljenje, interesovanja i raspoloženja, što kod drugih može stvoriti utisak nepouzdanosti. Međutim, astrolozi ističu da se iza toga zapravo krije radoznalost i potreba da stalno istražuju nove ideje, a ne želja da nekoga prevare ili izmanipulišu.

Ni Vodolije ne prolaze mnogo bolje. Njima se često zamera emocionalna distanca i sklonost da deluju hladno. Ipak, pripadnici ovog znaka uglavnom nisu bezosećajni – oni jednostavno drugačije izražavaju emocije. Umesto velikih romantičnih gestova, češće pokazuju privrženost kroz podršku, savete i želju da pomognu ljudima do kojih im je stalo.

Device su, s druge strane, poznate po perfekcionizmu koji mnogima ide na živce. Njihova potreba da analiziraju svaki detalj često se pogrešno tumači kao kritičnost ili potreba za kontrolom. Iako umeju da budu zahtevne, Device najčešće postavljaju visoke standarde i sebi i drugima, verujući da na taj način mogu da unaprede stvari oko sebe.

Astrolozi smatraju da loš glas ovih znakova uglavnom proizlazi iz njihovih osobina koje se lako pogrešno protumače. Blizanci nisu nužno dvolični, Vodolije nisu bezosećajne, a Device nisu zlonamerno kritične. Naprotiv, kada ih ljudi bolje upoznaju, često otkrivaju da se iza stereotipa kriju inteligentne, odane i veoma zanimljive ličnosti. Možda upravo zato oni izazivaju toliko podeljenih mišljenja – jer ih nije lako svrstati u jednostavne kategorije.

Autor: S.Paunović