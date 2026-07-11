Šta znači kada partner izbegava dodir, ali želi s*ks? Psiholozi kažu da razlog nije ono što mislite!

Fizička bliskost i seksualna želja nisu uvek ista stvar, a razumevanje razlike može spasiti vezu.

Mnogi veruju da su nežnost i seksualna želja neraskidivo povezani, ali stručnjaci za partnerske odnose upozoravaju da to nije uvek slučaj. Neki ljudi mogu imati izraženu želju za seksualnim odnosom, a istovremeno izbegavati zagrljaje, držanje za ruke ili nežne dodire tokom dana. Iako ovakvo ponašanje često izaziva sumnju i nesigurnost kod partnera, razlog neretko nema veze sa manjkom ljubavi.

Psiholozi objašnjavaju da svaka osoba doživljava bliskost na drugačiji način. Dok je nekome fizički dodir glavni način pokazivanja emocija, drugi ga doživljavaju rezervisanije, iako imaju snažnu seksualnu privlačnost prema partneru. Na ovakve obrasce mogu uticati vaspitanje, prethodna iskustva, karakter, pa čak i nivo svakodnevnog stresa.

Problem nastaje kada partner koji žudi za nežnošću izostanak dodira protumači kao odbacivanje. Vremenom se mogu javiti osećaj usamljenosti, razočaranje i utisak da u vezi više nema emocija, iako druga strana možda uopšte ne šalje takvu poruku. Upravo zato stručnjaci ističu da otvoren razgovor o potrebama i očekivanjima može sprečiti brojne nesporazume.

Važno je razlikovati emocionalnu i fizičku intimnost. Seks može biti izraz strasti i privlačnosti, ali svakodnevni zagrljaji, poljupci i spontani dodiri grade osećaj sigurnosti i povezanosti. Kada jedan od partnera ima veću potrebu za takvim gestovima, pronalaženje zajedničkog balansa može značajno unaprediti kvalitet odnosa.

Najvažnije je ne donositi zaključke na osnovu pretpostavki. Izbegavanje nežnosti ne mora da znači kraj ljubavi niti znak prevare, baš kao što učestali seksualni odnosi nisu garancija emocionalne bliskosti. Razumevanje partnerovih navika, iskrena komunikacija i spremnost na kompromis često su ključ za očuvanje zdrave i stabilne veze.

Autor: S.Paunović