'On je dobar čovek, ali kada pukne – leti sve po kući': Bes koji razara porodicu ostavlja posledice koje se ne vide odmah!

Izlivi nekontrolisanog besa nisu samo težak karakter – oni mogu ozbiljno da utiču na partnera, a posebno na decu koja odrastaju u takvom okruženju.

Mnogi ljudi ostaju u vezi sa partnerom koji je brižan, vredan i pun ljubavi, ali povremeno doživi snažne izlive besa tokom kojih viče, udara vratima, baca ili lomi predmete po kući. Često se takvo ponašanje opravdava rečenicama poput: "Nikada nije digao ruku na mene", "Samo se tako isprazni" ili "Posle se uvek izvini". Međutim, činjenica da bes nije usmeren direktno na partnera ili dete ne znači da njegove posledice nisu ozbiljne.

Kada osoba u naletu besa razbija stvari, lupa po nameštaju ili stvara atmosferu straha, cela porodica ulazi u stanje opreza. Partner često počinje da bira reči, izbegava teme koje bi mogle da izazovu novu eksploziju i preuzima odgovornost za tuđe emocije kako bi sačuvao mir u kući. Vremenom se odnos menja – umesto bliskosti i sigurnosti, javlja se napetost i osećaj da se stalno hoda po tankom ledu.

Najveću cenu često plaćaju deca. Čak i kada nisu direktna meta besa, ona vide, čuju i osećaju šta se događa. Zvuk razbijanja, vikanje i strah koji vlada u domu mogu ostaviti dubok trag. Dete može postati anksiozno, povučeno ili, s druge strane, naučiti da je burno ispoljavanje besa normalan način rešavanja problema. Stručnjaci godinama upozoravaju da deca ne uče samo iz onoga što im roditelji govore, već prvenstveno iz onoga što svakodnevno posmatraju.

Važno je razumeti da dobra priroda osobe ne poništava štetu koju nekontrolisani bes može da izazove. Neko može biti pažljiv, požrtvovan i voljen, ali ako u trenucima frustracije gubi kontrolu i zastrašuje ukućane svojim ponašanjem, to je ozbiljan problem koji ne treba ignorisati. Iskreno izvinjenje jeste važan korak, ali ono nije dovoljno ukoliko se isti obrasci ponašanja neprestano ponavljaju.

Bes je emocija koju svi doživljavamo, ali način na koji ga izražavamo pravi ogromnu razliku. Kada izlivi postanu učestali ili toliko intenzivni da izazivaju strah, narušavaju osećaj sigurnosti ili dovode do uništavanja stvari, važno je potražiti stručnu pomoć i raditi na kontroli emocija. Najveći dokaz ljubavi prema porodici nije tvrdnja da "nikada nikoga nisam udario", već spremnost da se preuzme odgovornost za svoje ponašanje i stvori dom u kojem se partner i deca osećaju bezbedno.

Autor: S.Paunović