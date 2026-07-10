Odlična ideja za predigru! Postavite parteru OVIH 10 PITANJA i začinite vaš SE*SUALNI ŽIVOT

Se*s se temelji na poverenju i intimi – ne radi se isključivo o raznoraznim idejama koje vam padaju na pamet, čija se radnja realizuje u spavaćoj sobi. Stoga, jako je bitno da dobro poznajete svog partnera.

Evo nekoliko pitanja koja vam preporučujemo da postavite svom partneru u cilju začinjavanja vašeg se*sualnog života.

1. Šta čini da se osećaš voljeno?

Ako se ne radi o nekome s kim se viđate samo zbog se*sa, ključna stvar za dobar se*s je imati dobru vezu. Ukoliko se vaš partner oseti voljeno i dragoceno, velike su šanse da će se mnogo više truditi da vam obezbedi dobar se*s.

Ponekad i najjednostavnije izjave mogu dovesti do boljeg se*sa. Na primer, ako mu s vremena na vreme govorite o tome kako je zgodan i privlačan.

2. Koji te je film najviše uzbudio do sada?

Velike su šanse da bi ovaj odgovor mogao trajati nedeljama.

3. Koja vrsta muzike te oraspoloži za se*s?

Muzika nas može podsetiti na određene momente. Na primer, ako ste imali dobar se*s dok je na radiju išla pesma ’Love me like you do’, naredni put kada je čujete na mestima kao što su posao ili šoping centar, počećete da razmišljate o se*su. Ovo možete iskoristiti kao prednost kada mu i nije baš do se*sa.

4. Da li više voliš ulogu dominatora ili potčinjenog u krevetu?

Mnogima je prva asociacija na pojam ’dominator’ Kristijan Grej iz romana ’Pedeset Nijansi – Siva’. Glavno pitanje nije isključivo da li neko voli da dominira ili ne, već i kako on zapravo doživljava dominiranje.

5. Koja je tvoja omiljena se*sualna fantazija?

Neće svako želeti da otkriva stvari poput ove. Ali, ako vaš partner to uradi, onda možete otvoriti nove teme i diskutovati o tome koje fantazije biste mogli realizovati, a koje ostaviti kao čiste fantazije. Imajte na umu da možda neke fantazije nikad nije planirao da realizuje.

6. Koje su tvoje omiljene se*sualne poze?

Svako ima omiljene se*sualne poze, ali, isto tako postoje i one koje nam i nisu toliko prijatne. Preporučljivo je da odmah razmotrite poze koje oboje volite, koje biste želeli da isprobate i one koje radije ne biste.

7. Da li si ikad razmišljao o tome da imaš trojku?

Možda je već imao jednu.

8. Da li si ikad poželeo da isprobaš/isprobao se*si igračke?

Se*si igračke mogu biti odličan začin vašem se*sualnom životu ukoliko oboje uživate u korišćenju istih.

9. Na kom delu tela ti najviše prija dodir?

Najverovatnije je da će odgovor biti "svuda" ali probajte da ga naterate da bude malo precizniji.

10. Da li postoje određena mesta gde bi voleo da imaš se*s, a da do sada nisi imao prilike?

Ovo je odlično pitanje ako biste voleli da imate se*s na nekim novim i uzbudljivim mestima. Procenite koliko se prijatno oseća dok govori o se*su pre nego što naglo postavite pitanje poput ovog. Morate saznati šta voli kada je u pitanju se*s u spavaćoj sobi, a onda vam ostaje još da promenite lokaciju.

Pronađite najlakši način da otkrijete više stvari o vašem partneru. Ne zaboravite da se zabavite sa njima, jer se*s ne bi trebalo da bude nešto strašno. Biti go pred nekim dok pokazujete svoje želje često čini da se osećate ranjivo na jedan, ili drugi način. Zato je jako bitno da izgradite poverenje u vezi.

Autor: S.M.