S*ks nije jedina intimnost: Ove stvari povezuju partnere mnogo više od odnosa u spavaćoj sobi!

Bliskost se ne gradi samo između četiri zida. Stručnjaci ističu da upravo svakodnevni gestovi, iskreni razgovori i osećaj sigurnosti čine temelj dugotrajne i kvalitetne veze.

Mnogi intimnost poistovećuju isključivo sa seksualnim odnosom, ali psiholozi naglašavaju da je ona mnogo širi pojam. Prava bliskost nastaje onda kada se partneri osećaju viđeno, saslušano i prihvaćeno, čak i u trenucima kada nisu romantični ili strastveni. Upravo zato parovi koji neguju emocionalnu povezanost često lakše prevazilaze stres, nesuglasice i izazove koje donosi svakodnevni život.

Dodir je jedan od najmoćnijih načina iskazivanja ljubavi. Zagrljaj posle napornog dana, držanje za ruke tokom šetnje ili nežan poljubac pre odlaska na posao mogu imati veći uticaj na osećaj povezanosti nego što mnogi pretpostavljaju. Takvi mali gestovi podstiču lučenje oksitocina, hormona koji doprinosi osećaju sigurnosti, poverenja i pripadnosti.

Jednako važni su otvoreni razgovori. Partneri koji mogu bez straha da govore o svojim osećanjima, brigama, željama i nesigurnostima grade odnos zasnovan na poverenju. To ne znači da se nikada neće posvađati, već da će i u neslaganju nastojati da razumeju jedno drugo, umesto da pobede u raspravi. Iskrena komunikacija često je najbolji pokazatelj emocionalne zrelosti jedne veze.

Veze opstaju i zahvaljujući malim zajedničkim ritualima. To može biti jutarnja kafa, večernja šetnja, gledanje omiljene serije petkom ili zajedničko spremanje ručka vikendom. Takvi trenuci stvaraju osećaj bliskosti i kontinuiteta, čak i kada partneri imaju mnogo poslovnih i porodičnih obaveza. Zajedničke navike postaju uspomene koje učvršćuju odnos iz dana u dan.

Ne treba potceniti ni moć humora. Parovi koji umeju zajedno da se nasmeju, našale na sopstveni račun i unesu vedrinu u svakodnevicu često lakše prolaze kroz teške periode. Smeh smanjuje napetost, približava ljude i podseća ih zašto su se zaljubili jedno u drugo. Kada se spoje poverenje, dodir, iskren razgovor, zajednički rituali i sposobnost da zajedno pronađu razlog za osmeh, intimnost postaje mnogo dublja od onoga što se događa u spavaćoj sobi – ona postaje temelj stabilne, zdrave i dugotrajne ljubavne veze.

Autor: S.Paunović