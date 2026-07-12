Zašto žene češće glume orgazam? Razlog nije ono što većina muškaraca misli, a posledice trpi cela veza!

Glumljenje orgazma nije samo bezazlena bela laž. Stručnjaci upozoravaju da ovakvo ponašanje može narušiti komunikaciju, intimnost i seksualno zadovoljstvo oba partnera.

Iako se o ovoj temi retko govori otvoreno, brojna istraživanja pokazuju da žene znatno češće od muškaraca glume orgazam. Razlozi su različiti i najčešće nemaju veze sa nedostatkom privlačnosti ili ljubavi prema partneru. Mnoge žene to rade kako ne bi povredile partnerova osećanja, kako bi što pre završile seksualni odnos ili zato što osećaju pritisak da "treba" da dožive orgazam svaki put.

Psiholozi ističu da se iza glumljenja često krije nedostatak otvorene komunikacije. Umesto da partneru kažu šta im prija, šta bi želele da promene ili zašto im je teško da se opuste, neke žene biraju da odglume zadovoljstvo kako bi izbegle neprijatan razgovor. Na prvi pogled to može delovati kao lakše rešenje, ali dugoročno stvara pogrešnu sliku o tome šta zaista donosi zadovoljstvo.

Posledice ne pogađaju samo žene. Ako partner veruje da je sve u redu, nastaviće sa istim obrascima ponašanja, nesvestan da druga strana zapravo nije zadovoljna. Vremenom se može stvoriti začarani krug u kojem jedno glumi zadovoljstvo, a drugo veruje da nema razloga bilo šta da menja. Tako se umesto veće bliskosti razvijaju nesigurnost, frustracija i osećaj udaljenosti.

Važno je razumeti da orgazam nije jedino merilo kvalitetnog seksualnog života. Intimnost podrazumeva poverenje, iskrenost i mogućnost da partneri bez stida razgovaraju o svojim željama, granicama i očekivanjima. Stručnjaci naglašavaju da upravo takvi razgovori doprinose većem zadovoljstvu, jer omogućavaju partnerima da bolje upoznaju jedno drugo i oslobode se pritiska "savršenog" seksualnog odnosa.

Glumljenje orgazma zato nije problem zato što neko nije doživeo vrhunac, već zato što prekida iskrenu komunikaciju na kojoj počiva zdrava veza. Kada oba partnera mogu otvoreno da razgovaraju o seksu bez straha od osude ili povređenog ega, stvara se prostor za više poverenja, opuštenosti i istinskog zadovoljstva. U konačnici, najbolji seksualni odnosi nisu oni koji izgledaju savršeno, već oni u kojima se oba partnera osećaju sigurno da budu iskreni jedno prema drugom.

Autor: S.Paunović