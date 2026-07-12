Šta muškarci najčešće kriju u vezi, a šta žene? Psiholozi otkrivaju razlike koje mogu promeniti odnos!

Tajne u vezi nisu uvek znak prevare ili neiskrenosti. Stručnjaci objašnjavaju da partneri često prećutkuju određene stvari iz straha od sukoba, odbacivanja ili povređenih osećanja.

Potpuna iskrenost zvuči kao ideal kojem svi teže, ali psiholozi ističu da gotovo svaka veza sadrži i poneku prećutanu misao ili osećanje. Razlog najčešće nije loša namera, već želja da se izbegne svađa, sačuva partnerovo samopouzdanje ili očuva mir u odnosu. Problem nastaje kada sitna prećutkivanja prerastu u obrazac zbog kojeg partneri prestanu da razgovaraju o onome što ih zaista muči.

Prema stručnjacima koji se bave partnerskim odnosima, muškarci češće kriju sopstvene strahove, nesigurnosti i osećaj ranjivosti. Mnogi su odrastali uz poruku da moraju biti "jaki" i da ne bi trebalo da pokazuju emocije, pa će radije prećutati stres zbog posla, finansijske brige ili osećaj neuspeha nego priznati da im je potrebna podrška. Takvo povlačenje partnerka ponekad može pogrešno protumačiti kao nezainteresovanost ili emocionalnu udaljenost.

Sa druge strane, žene češće prećutkuju stvari koje se tiču sopstvenih potreba i nezadovoljstva u vezi. Umesto da odmah kažu šta ih je povredilo ili šta im nedostaje, neke očekuju da partner to sam primeti. Kada se to ne dogodi, frustracija se vremenom nagomilava i može dovesti do čestih rasprava oko naizgled beznačajnih stvari. Psiholozi naglašavaju da partner ne može da pročita misli, pa je otvorena komunikacija daleko efikasnija od pretpostavke da će shvatiti sam.

Zanimljivo je da i muškarci i žene često kriju iste stvari – strah da nisu dovoljno dobri, bojazan da više nisu privlačni partneru ili nesigurnost u vezi sa sopstvenim telom i emocijama. Razlika je uglavnom u načinu na koji se sa tim osećanjima nose. Dok se jedni povlače u tišinu, drugi pokušavaju da prikriju nezadovoljstvo humorom, kritikama ili izbegavanjem ozbiljnih razgovora.

Psiholozi poručuju da zdrava veza ne podrazumeva život bez tajni, već odnos u kojem oba partnera imaju dovoljno poverenja da govore o važnim stvarima, čak i kada su neprijatne. Iskren razgovor o emocijama, očekivanjima i potrebama ne slabi vezu – naprotiv, upravo on gradi osećaj sigurnosti i bliskosti. Kada partneri prestanu da kriju ono što ih zaista opterećuje, mnogo lakše pronalaze zajednička rešenja i stvaraju odnos u kojem se oboje osećaju prihvaćeno i saslušano.

Autor: S.Paunović