Da li je dopisivanje sa bivšim prevara? Ovo je granica oko koje se parovi danas najviše svađaju!

Jedna poruka može delovati potpuno bezazleno, ali upravo zbog dopisivanja sa bivšim partnerima mnoge veze ulaze u ozbiljnu krizu. Psiholozi objašnjavaju gde se završava prijateljstvo, a počinje emocionalna prevara.

Nekada je dovoljno nekoliko sekundi da nekome pošaljemo poruku ili reagujemo na fotografiju na društvenim mrežama, a granice vernosti postale su znatno složenije nego ranije. Dok jedni smatraju da je sasvim normalno ostati u korektnim odnosima sa bivšim partnerom, drugi veruju da takva komunikacija može ozbiljno da naruši poverenje u vezi. Upravo zbog različitih očekivanja ovo je jedna od tema oko koje se parovi najčešće raspravljaju.

Psiholozi ističu da samo dopisivanje nije automatski prevara. Mnogo je važnije šta se u tim porukama krije i zbog čega se komunikacija održava. Ako se razgovori svode na povremenu čestitku za rođendan ili rešavanje zajedničkih obaveza, to ne mora predstavljati problem. Međutim, ukoliko partner krije prepisku, briše poruke ili bivšem partneru poverava emocije koje više ne deli sa osobom sa kojom je u vezi, stručnjaci govore o mogućoj emocionalnoj prevari.

Emocionalna prevara ne uključuje nužno fizički kontakt, ali može ostaviti jednako duboke posledice. Kada neko traži razumevanje, utehu ili uzbuđenje van svoje veze, partner često stiče utisak da je izgubio mesto osobe od najvećeg poverenja. Vremenom se narušava osećaj sigurnosti, a sumnja i neizgovorena pitanja postaju svakodnevica.

Najveći problem, prema mišljenju stručnjaka, nije sama poruka bivšem partneru, već nedostatak iskrenosti. Ako neko oseća potrebu da krije telefon, menja šifre ili umanjuje značaj komunikacije kada ga partner pita o tome, razlog za konflikt često nije dopisivanje samo po sebi, već narušeno poverenje. Veze opstaju zahvaljujući otvorenosti, a ne tajnama koje se pravdaju kao beznačajne.

Zato ne postoji univerzalan odgovor na pitanje da li je dopisivanje sa bivšim prevara. Granice se razlikuju od para do para i upravo zato je važno da partneri o njima razgovaraju pre nego što problem nastane. Kada su očekivanja jasno postavljena, mnogo je manja verovatnoća da će obična poruka postati povod za veliku svađu. Na kraju, vernost nije samo odsustvo fizičke prevare – ona podrazumeva međusobno poverenje, poštovanje i spremnost da partner bude osoba kojoj ćete se prvo obratiti kada vam je potrebna podrška.

Autor: S.Paunović