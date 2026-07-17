'Wondering eye' i 'Thirst trap' narušavaju veze više nego što mislite: Iako možda deluju bezazleno, stručnjaci upozoravaju da mogu narušiti poverenje, bliskost i osećaj sigurnosti između partnera!

Dinamika koja lako stvara nesigurnost i osećaj da emocionalna i seksualna energija više nije usmerena na odnos, već na spoljašnji svet.

Izraz "wondering eye" (doslovno: "lutajuće oko") odnosi se na osobu koja je u vezi ili braku, ali konstantno obraća pažnju na druge ljude oko sebe u neadekvatnom maniru. To ne podrazumeva nužno fizičku prevaru, već naviku da se često zagledaju druge osobe, flertuje pogledima ili neprestano traži neko privlačniji. Kada takvo ponašanje postane učestalo, partner može steći utisak da nije dovoljno cenjen ili poželjan, što vremenom narušava samopouzdanje i poverenje.

Sa druge strane, "thirst trap" (doslovno: "mamac za žedne") označava fotografije ili video-snimke koji su namerno objavljeni kako bi privukli pažnju, divljenje ili seksualne reakcije drugih ljudi. To mogu biti izazovne poze, provokativne fotografije ili pažljivo osmišljene objave koje imaju za cilj da izazovu što više lajkova, komentara i poruka.

Dodatni problem nastaje kada se ova dva obrasca ponašanja spoje. Takva dinamika lako stvara ljubomoru, nesigurnost i osećaj da emocionalna energija više nije usmerena na odnos, već na spoljašnji svet. Čak i kada nema fizičke prevare, osećaj izdaje može biti vrlo stvaran.

Rešenje nije u kontroli telefona, zabranama ili ljubomornim scenama. Zdrav odnos gradi se na otvorenoj komunikaciji i jasno postavljenim granicama. Partneri bi trebalo da razgovaraju o tome šta im smeta, šta smatraju prihvatljivim ponašanjem kako u javnosti, tako i na društvenim mrežama - da bi mogli jedno drugom da pruže više pažnje i sigurnosti. Kada postoji međusobno poverenje i osećaj da ste jedno drugom prioritet, potreba za potvrdom sa strane postaje znatno manja.

Na kraju, ni "wondering eye" ni "thirst trap" sami po sebi ne moraju značiti kraj veze. Međutim, ako postanu svakodnevni obrazac ponašanja, mogu polako narušiti ono što je za svaki odnos najvažnije – poverenje, poštovanje i emocionalnu bliskost. Upravo zato stručnjaci sve češće upozoravaju da je u današnjem dobu možda važnije nego ikada čuvati pažnju koju poklanjamo partneru, a ne slučajnim prolaznicima ili publici na internetu.

Autor: S.Paunović