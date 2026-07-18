Kada ljubav postoji, ali želja nije ista: Šta se dešava kada partneri imaju potpuno različit libido?

Različita seksualna želja ne mora da znači kraj veze, ali može postati ozbiljan izazov ako se o tome ćuti. Evo zašto je otvoren razgovor ključan za bliskost.

U mnogim vezama postoji tema o kojoj se retko otvoreno govori – razlika u seksualnoj želji između partnera. Jedna osoba želi češće intimnost, dok druga ima manju potrebu za seksualnim odnosima. Iako se o tome često govori kao o problemu, stručnjaci ističu da različit libido nije neobičan i da ne znači automatski da u vezi nema ljubavi ili privlačnosti.

Seksualna želja zavisi od mnogo faktora – stresa, umora, životnih okolnosti, hormona, samopouzdanja, kvaliteta odnosa i načina na koji se partneri osećaju jedno pored drugog. Nekada osoba nema manju želju zato što više ne voli partnera, već zato što je pod pritiskom, preopterećena ili joj je potrebno drugačije povezivanje pre nego što se pojavi želja za intimnošću.

Problem najčešće ne nastaje zbog same razlike, već zbog načina na koji partneri reaguju na nju. Ako jedna strana počne da se oseća odbačeno, a druga pod pritiskom, lako se stvara začarani krug u kome se bliskost dodatno smanjuje. Umesto razgovora, pojavljuju se tišina, zameranje ili osećaj da jedna osoba "mora", a druga "traži previše".

Jedan od najvažnijih koraka jeste iskren razgovor bez optuživanja. Rečenica poput "nikada ne želiš" ili "tebi je samo to važno" često zatvara vrata razumevanju. Mnogo više može da donese razgovor o tome kako se oboje osećate, šta vam nedostaje i na koje načine možete da negujete bliskost.

Važno je zapamtiti i da intimnost nije samo seksualni odnos. Dodiri, nežnost, pažnja, komplimenti, zajedničko vreme i osećaj sigurnosti često predstavljaju osnovu iz koje se razvija želja. Parovi koji uspeju da razumeju potrebe jedno drugog i pronađu ravnotežu često imaju stabilniji i kvalitetniji odnos.

Različit libido nije znak da je veza osuđena na propast. Pravi izazov nije u tome što partneri žele različite stvari, već u tome da li su spremni da o tim razlikama razgovaraju sa poštovanjem. Jer bliskost ne nastaje kada se dvoje ljudi potpuno poklapaju u svemu – već kada nauče da se razumeju tamo gde nisu isti.

Autor: S.Paunović