Koliko je s*ks zapravo važan za zdravlje? Redovan intimni život može imati više koristi nego što mislite!

Osim što jača bliskost između partnera, redovan seksualni život može pozitivno uticati na fizičko i mentalno zdravlje, ali nije jedini pokazatelj kvalitetnog odnosa.

Seks nije važan samo zbog zadovoljstva i emotivne povezanosti partnera. Tokom intimnih odnosa organizam oslobađa hormone poput endorfina i oksitocina, koji mogu doprineti boljem raspoloženju, smanjenju stresa i osećaju bliskosti. Upravo zbog toga mnogi nakon seksualnog odnosa osećaju opuštenost i lakše se nose sa svakodnevnim izazovima.

Redovan intimni život može imati pozitivan uticaj i na fizičko zdravlje. Umerena seksualna aktivnost predstavlja oblik fizičke aktivnosti koji pokreće cirkulaciju, ubrzava rad srca i može doprineti očuvanju kardiovaskularnog zdravlja kod osoba koje za to nemaju medicinske prepreke. Ipak, ove koristi ne znače da seks može zameniti redovno vežbanje ili druge zdrave navike.

Brojna istraživanja ukazuju na to da kvalitetna intimnost može doprineti boljem snu. Nakon orgazma dolazi do oslobađanja hormona koji podstiču opuštanje, pa mnogi lakše zaspe i imaju osećaj odmornosti narednog jutra. Dobar san, zauzvrat, pozitivno utiče na energiju, koncentraciju i opšte zdravstveno stanje.

Važno je naglasiti da ne postoji idealna učestalost seksualnih odnosa koja odgovara svim parovima. Ono što je najvažnije jeste da oba partnera budu zadovoljna, da postoji međusobno poverenje, otvorena komunikacija i poštovanje. Kvalitet odnosa daleko je važniji od samog broja intimnih odnosa.

Redovan seksualni život može biti deo zdravog načina života, ali nije jedini pokazatelj dobrog zdravlja ili uspešne veze. Uravnotežena ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i briga o mentalnom zdravlju podjednako su važni. Kada su intimnost, poverenje i zdrave životne navike u ravnoteži, koristi se mogu odraziti i na telo i na psihičko blagostanje.

Autor: S.Paunović