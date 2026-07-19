AKTUELNO

Lifestyle

Želite da poboljšate libido? Ove namirnice bi trebalo češće da se nađu na vašem jelovniku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Iako ne postoje čudesne namirnice koje trenutno povećavaju seksualnu želju, pravilna ishrana može doprineti boljoj cirkulaciji, hormonskoj ravnoteži i većem nivou energije.

Ono što jedemo ima veliki uticaj na celokupno zdravlje, pa samim tim i na seksualnu funkciju i libido. Uravnotežena ishrana bogata vitaminima, mineralima i zdravim mastima može doprineti boljoj cirkulaciji, očuvanju hormonske ravnoteže i većoj energiji, što se kod mnogih pozitivno odražava i na intimni život.

Među namirnicama koje se često povezuju sa zdravljem reproduktivnog sistema nalaze se orašasti plodovi, semenke, masna riba poput lososa i skuše, kao i maslinovo ulje. Ove namirnice sadrže zdrave masti i hranljive materije koje doprinose zdravlju krvnih sudova, a dobra cirkulacija igra važnu ulogu u seksualnoj funkciji i kod muškaraca i kod žena.

Voće i povrće bogato antioksidansima, poput bobičastog voća, citrusnog voća, spanaća, cvekle i paradajza, takođe može biti koristan izbor. Osim što pomažu očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, ove namirnice doprinose boljem opštem stanju organizma, što može imati pozitivan uticaj na nivo energije i seksualnu želju.

Tamna čokolada često se nalazi na listi namirnica koje se dovode u vezu sa boljim raspoloženjem. Iako nije čarobno rešenje za povećanje libida, umerena količina kvalitetne tamne čokolade može doprineti osećaju zadovoljstva, dok su začini poput đumbira i cimeta predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg pozitivnog uticaja na cirkulaciju.

Foto: Pixabay.com

Važno je imati na umu da libido ne zavisi samo od ishrane. Na seksualnu želju utiču i kvalitet sna, nivo stresa, fizička aktivnost, emocionalna bliskost sa partnerom i opšte zdravstveno stanje. Zato je najbolji recept za zdrav intimni život kombinacija uravnotežene ishrane, zdravih navika i otvorene komunikacije sa partnerom.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#Namirnice za povećanje libida

#Seks

#intimni odnosi

#libido

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Ove 4 namirnice su ključ za savršenu probavu: Jedete li ih dovoljno?

Lifestyle

Tihi neprijatelj koji pogađa milione: Šećerna bolest se može držati pod kontrolom, ali ishrana je ključ svega!

Lifestyle

Večernji zalogaj koji čuva vaš san: Otkrivamo koje namirnice možete da konzumirate pre spavanja

Lifestyle

KOJA JE HRANA DOBRA ZA VAŠU JETRU? Ove namirnice čuvaju njeno zdravlje

Lifestyle

Ove namirnice čiste organizam: Jedna vrsta povrća uklanja toksine iz jetre

Lifestyle

ŽELITE VELIČANSTVENU BOŽIĆNU TRPEZU? Evo kako da to postignete: Ovih 7 jela trebalo bi da se nađu na vašem stolu!