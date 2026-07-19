Želite da poboljšate libido? Ove namirnice bi trebalo češće da se nađu na vašem jelovniku!

Iako ne postoje čudesne namirnice koje trenutno povećavaju seksualnu želju, pravilna ishrana može doprineti boljoj cirkulaciji, hormonskoj ravnoteži i većem nivou energije.
Ono što jedemo ima veliki uticaj na celokupno zdravlje, pa samim tim i na seksualnu funkciju i libido. Uravnotežena ishrana bogata vitaminima, mineralima i zdravim mastima može doprineti boljoj cirkulaciji, očuvanju hormonske ravnoteže i većoj energiji, što se kod mnogih pozitivno odražava i na intimni život.
Među namirnicama koje se često povezuju sa zdravljem reproduktivnog sistema nalaze se orašasti plodovi, semenke, masna riba poput lososa i skuše, kao i maslinovo ulje. Ove namirnice sadrže zdrave masti i hranljive materije koje doprinose zdravlju krvnih sudova, a dobra cirkulacija igra važnu ulogu u seksualnoj funkciji i kod muškaraca i kod žena.
Voće i povrće bogato antioksidansima, poput bobičastog voća, citrusnog voća, spanaća, cvekle i paradajza, takođe može biti koristan izbor. Osim što pomažu očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, ove namirnice doprinose boljem opštem stanju organizma, što može imati pozitivan uticaj na nivo energije i seksualnu želju.
Tamna čokolada često se nalazi na listi namirnica koje se dovode u vezu sa boljim raspoloženjem. Iako nije čarobno rešenje za povećanje libida, umerena količina kvalitetne tamne čokolade može doprineti osećaju zadovoljstva, dok su začini poput đumbira i cimeta predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg pozitivnog uticaja na cirkulaciju.
Važno je imati na umu da libido ne zavisi samo od ishrane. Na seksualnu želju utiču i kvalitet sna, nivo stresa, fizička aktivnost, emocionalna bliskost sa partnerom i opšte zdravstveno stanje. Zato je najbolji recept za zdrav intimni život kombinacija uravnotežene ishrane, zdravih navika i otvorene komunikacije sa partnerom.
Autor: S.Paunović