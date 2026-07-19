Da li stres može da uništi s*ksualni život? Svakodnevne brige mogu ozbiljno da utiču na želju!

Kada je telo stalno pod pritiskom, posledice se ne vide samo na raspoloženju i energiji – stres može promeniti način na koji doživljavamo bliskost i intimnost.

Stres je postao gotovo neizbežan deo modernog života. Poslovne obaveze, finansijske brige, nedostatak vremena i stalna dostupnost putem telefona mogu dovesti do toga da organizam bude u stanju stalne napetosti. Iako mnogi ne povezuju stres sa seksualnim životom, upravo on često može biti jedan od razloga zbog kojih opada želja za intimnošću.

Kada je telo izloženo dugotrajnom stresu, povećava se nivo hormona poput kortizola, koji utiče na mnoge procese u organizmu. Umor, napetost i preopterećenost mogu smanjiti interesovanje za seksualne odnose, jer mozak često daje prednost rešavanju problema i osećaju sigurnosti umesto opuštanju i uživanju.

Nedostatak kvalitetnog sna dodatno može pogoršati situaciju. Osoba koja je neispavana često ima manje energije, slabiju koncentraciju i manje strpljenja, što se može odraziti i na odnos sa partnerom. Kada dani prolaze u iscrpljenosti, intimnost se često nesvesno stavlja na poslednje mesto.

Međutim, bliskost sa partnerom može biti i jedan od načina da se smanji stres. Ne radi se samo o seksualnom odnosu, već i o dodiru, razgovoru, nežnosti i osećaju povezanosti. Kvalitetno vreme provedeno sa partnerom može doprineti opuštanju i jačanju emocionalne veze.

Rešenje nije u pritisku da se mora imati određeni nivo želje, već u razumevanju uzroka. Razgovor sa partnerom, bolja organizacija vremena, više odmora i briga o sopstvenom zdravlju mogu pomoći da se vrati ravnoteža. Seksualni život često odražava naše ukupno stanje – kada se osećamo bolje fizički i psihički, lakše ostvarujemo i bliskost sa drugom osobom.

Autor: S.Paunović