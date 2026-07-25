On je 'večiti dečak': Šta zapravo znači pojam 'man child' i zašto sve više žena tvrdi da su bile u vezi sa takvim tipom muškarca?

Nije problem u tome što voli igrice ili fudbal – već što izbegava odgovornost. Evo kako da prepoznate "večitog dečaka" i šta nikako ne bi trebalo da radite u takvoj vezi.

Poslednjih godina izraz man child sve češće se pojavljuje na društvenim mrežama, u psihološkim analizama i ljubavnim savetima. U doslovnom prevodu znači "muško dete", ali bi u duhu srpskog jezika najpribližniji izraz bio "večiti dečak", odnosno muškarac koji je fizički odrastao, ali emocionalno i ponašanjem i dalje izbegava odgovornosti koje dolaze sa zrelim životom. To ne znači da je razigran ili da ima smisao za humor, već da očekuje da drugi rešavaju njegove probleme.

Takav partner često izbegava ozbiljne razgovore, teško prihvata kritiku i odgovornost prebacuje na okolinu. Umesto da rešava probleme, radije će ih ignorisati ili očekivati da ih partnerka ispegla. Neretko mu je teško da planira budućnost, donosi važne odluke ili se nosi sa svakodnevnim obavezama, zbog čega druga strana u vezi može da se oseća kao roditelj, a ne kao ravnopravan partner.

Psiholozi ističu da ovakvo ponašanje može imati različite uzroke – od načina vaspitanja i preterane zaštite u detinjstvu, do straha od neuspeha ili emocionalne nezrelosti. Važno je naglasiti da izraz "večiti dečak" nije medicinska dijagnoza, već popularan naziv za obrazac ponašanja koji može da utiče na kvalitet partnerskog odnosa.

Kada imate posla sa partnerom koji pokazuje ovakve osobine, najvažnije je da ne preuzimate ulogu roditelja ili spasioca. Ako stalno rešavate njegove probleme, pravdate njegove postupke ili preuzimate sve obaveze na sebe, takva dinamika može da postane pravilo. Mnogo je zdravije jasno postaviti granice, otvoreno razgovarati o očekivanjima i proceniti da li druga osoba zaista želi da se menja i preuzme odgovornost za svoje ponašanje.

S druge strane, nije svako ko voli video-igre, stripove ili vikend sa društvom "večiti dečak". Zrelost se ne meri hobijima, već sposobnošću da osoba preuzme odgovornost za svoje odluke, poštuje partnera i gradi odnos zasnovan na međusobnom poverenju i ravnopravnosti. Upravo zato je važno razlikovati bezazlenu razigranost od emocionalne nezrelosti koja može ozbiljno da optereti vezu.

Autor: S.Paunović