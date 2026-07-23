Mnoge mlade nesvesno biraju ovaj cvet za bidermajer: Njegova simbolika krije neuzvraćenu ljubav

Pre nego što odaberete cveće za najvažniji dan, pogledajte šta simbolizuju najčešći izbori za bidermajer i koje cvetove treba da izbegavate

Bidermajer je jedan od najlepših detalja svake venčane ceremonije. Mali buket koji prati mladu kroz najvažnije trenutke često ostaje kao uspomena na dan koji se pamti ceo život. I dok se izbor najčešće pravi prema boji, obliku i tome koliko se cveće uklapa uz venčanicu, mnoge mlade ne znaju da svaki cvet nosi i posebno značenje.

Postoji verovanje da je jezik cveća nastao tako što se siromašni mladić zaljubio u ćerku bogataša. Pošto je njihova ljubav bila zabranjena, komunicirali su tako što mu je ona njemu slala cveće, a svaki cvet je nosio posebnu poruku. Kasnije je jezik cveća doživeo vrhunac u Engleskoj gde su se čak štampali posebni viktorijanski rečnici cveća.

Evo kakvo značenje nose neki od najčešćih cvetova koji se nađu u bidermajeru:

Ruža - simbol večne ljubavi

Ruže su jedan od najčešćih izbora za venčane bukete, a posebno crvene i bele varijante.

Crvena ruža tradicionalno predstavlja strast i duboku ljubav, dok bela simbolizuje čistotu, iskrenost i novi početak. Mlade koje biraju bele ruže često žele klasičan i elegantan izgled, ali ovaj cvet nosi i poruku o odanosti i ljubavi koja traje. Ruže u nežnim roze tonovima povezuju se sa nežnošću, zahvalnošću i srećom.

Božur - sreća i brak ispunjen blagostanjem

Božur je poslednjih godina postao jedan od najpopularnijih cvetova za bidermajere, posebno zbog svog raskošnog izgleda i romantičnog izgleda.

U mnogim kulturama božur se povezuje sa srećom u ljubavi, prosperitetom i srećnimbrakom. Veruje se da donosi blagostanje i dobru energiju, pa nije iznenađenje što ga mnoge mlade biraju za početak novog životnog poglavlja.

Kala - elegancija i večna lepota

Kale su izbor za mlade koje vole jednostavan, sofisticiran i moderan izgled. NJihov neobičan oblik često se povezuje sa elegancijom i prefinjenošću.

Ovaj cvet simbolizuje lepotu, vernost i trajnuljubav, zbog čega se često pojavljuje u minimalističkim, ali upečatljivim bidermajerima.

Lala - ljubav koja ne prolazi

Lale su nežan i elegantan izbor za prolećna venčanja. Iako deluju jednostavno, njihova simbolika je veoma snažna.

Najčešće se povezuju sa savršenom ljubavlju i privrženošću. Bele lale simbolizuju oproštaj i čistotu, dok crvene predstavljaju duboku i iskrenuljubav.

Koje cveće ne bi trebalo da se nađe u bidermajeru?

Ipak, nije svako cveće koje izgleda prelepo u bidermajeru i simbolički dobar izbor za venčanje. Postoje cvetovi koji se zbog svoje lepote često nađu u buketima, a iza nežnih latica kriju značenja koja nisu baš u skladu sa porukom ljubavi, sreće i novog početka.

Žuti karanfili - simbol razočaranja i odbijanja;

Žuti tulipani - nekada su označavali neuzvraćenu ili izgubljenu ljubav;

Narcis - njegovo značenje potiče iz grčke mitologije i priče o Narcisu, mladiću koji se zaljubio u sopstveni odraz, pa se često povezuje sa sujetom i samoljubljem;

Žuti ljiljan - u nekim tradicijama se povezuje sa lažnošću ili neiskrenošću;

Ono što je u jednoj kulturi znak loše sreće, u drugoj može da predstavlja nešto potpuno drugačije.

Autor: S.M.