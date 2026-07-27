Može li veza bez ljubomore da bude zdravija? Granica između poverenja i ravnodušnosti nije tamo gde mnogi misle!

Da li je ljubomora dokaz ljubavi ili znak nesigurnosti? Psiholozi upozoravaju da potpuno odsustvo ljubomore ne mora biti problem, ali ni njeno opravdavanje nije put ka zdravoj vezi.

Mnogi su odrasli uz uverenje da je ljubomora neizbežan deo ljubavi. Rečenice poput "Da me voli, bio bi ljubomoran" ili "Malo ljubomore je zdravo" često se mogu čuti, ali stručnjaci ističu da ljubav i ljubomora nisu isto. Ljubomora je emocija koja se može javiti u vezi, ali ona sama po sebi nije dokaz dubokih osećanja niti pokazatelj kvaliteta odnosa.

U zdravim vezama temelj čine poverenje, otvorena komunikacija i međusobno poštovanje. To ne znači da partneri nikada neće osetiti nelagodu ili nesigurnost, već da će o tim osećanjima razgovarati umesto da ih pretvore u kontrolu, proveravanje telefona, ispitivanje ili ograničavanje slobode druge osobe. Kada ljubomora počne da diktira ponašanje, ona postaje problem, a ne izraz ljubavi.

S druge strane, potpuno odsustvo ljubomore ne znači automatski da je neko ravnodušan. Osoba koja veruje svom partneru i oseća se sigurno u vezi možda jednostavno nema razloga da bude ljubomorna. Takvo poverenje obično je rezultat zdrave komunikacije, emocionalne zrelosti i međusobnog uvažavanja, a ne manjka emocija.

Međutim, postoji i druga krajnost. Ako partner pokazuje potpuno odsustvo interesovanja za odnos, ne zanima ga šta druga osoba oseća, gde je ili kako provodi vreme, to može biti znak emocionalne distance, a ne visokog nivoa poverenja. Razlika je u motivaciji – poverenje podrazumeva prisutnost, sigurnost i poštovanje, dok ravnodušnost često znači nedostatak uključenosti u odnos.

Psiholozi zato naglašavaju da cilj zdrave veze nije da partneri budu ljubomorni, već da se osećaju sigurno jedno uz drugo. Ljubav ne bi trebalo dokazivati kontrolom, već međusobnim poštovanjem, iskrenošću i osećajem da oba partnera imaju slobodu da budu ono što jesu. Upravo zato granica između poverenja i ravnodušnosti nije u tome da li postoji ljubomora, već u tome da li u vezi postoje bliskost, briga i spremnost da se odnos neguje iz dana u dan.

Autor: S.Paunović