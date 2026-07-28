Leptirići u stomaku nisu uvek znak ljubavi: Evo šta se zapravo dešava u vašem telu kada se zaljubite

Ubrzano srce, znojavi dlanovi i osećaj leptirića često povezujemo sa zaljubljenošću, ali psiholozi upozoravaju da ove reakcije ne znače uvek da ste pronašli pravu osobu.

Gotovo svako je barem jednom osetio poznate "leptiriće u stomaku" pri susretu sa osobom koja mu se dopada. Taj osećaj toliko je ukorenjen u popularnoj kulturi da ga mnogi smatraju sigurnim dokazom ljubavi. Međutim, stručnjaci ističu da je stvarnost znatno složenija i da telo ponekad šalje signale koje nije lako pravilno protumačiti.

Kada nas neko privuče ili se nađemo u emocionalno uzbudljivoj situaciji, mozak aktivira reakciju organizma na stres i uzbuđenje. Luče se hormoni poput adrenalina i dopamina, srce počinje brže da kuca, disanje se ubrzava, a protok krvi se preusmerava, zbog čega se može javiti karakterističan osećaj u stomaku. Upravo te fiziološke promene mnogi opisuju kao leptiriće.

Ipak, isti osećaj može da se pojavi i zbog neizvesnosti, treme ili anksioznosti. Zato nije retkost da neko intenzivnu emocionalnu napetost pomeša sa ljubavlju. Psiholozi objašnjavaju da nas ponekad više privuče nepredvidivost odnosa nego sama osoba, pa snažne emocije pogrešno protumačimo kao znak da je reč o "onoj pravoj" ili "onom pravom".

Nasuprot tome, zdrave i stabilne veze često ne počinju burnim emocijama. Kako se poverenje razvija, početna euforija prirodno ustupa mesto osećaju sigurnosti, bliskosti i međusobnog razumevanja. To ne znači da je ljubav nestala, već da se odnos razvija na dubljem nivou od same početne hemije.

Stručnjaci zato savetuju da se ljubav ne procenjuje samo po intenzitetu emocija koje osećamo na početku. Mnogo pouzdaniji pokazatelji kvalitetne veze su međusobno poštovanje, poverenje, dobra komunikacija i osećaj da pored druge osobe možete biti svoji. Leptirići u stomaku mogu biti lep početak priče, ali sami po sebi nisu dokaz da će se iz tog osećaja razviti zdrava i trajna ljubav.

Autor: S.Paunović